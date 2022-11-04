Розкішна сукня, діаманти та сумні очі: новий вихід княгині Монако Шарлен з чоловіком

Княже подружжя відвідало церемонію нагородження премією, засновану фондом покійного матері принца Альберта Грейс Келлі.

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44-річна княгиня Монако Шарлен разом зі своїм 64-річним чоловіком, принцом Альбертом, стали гостями церемонії вручення нагород Princess Grace Awards 2022, яка відбулася на Парк-авеню, 583 у Нью-Йорку, повідомляє Express.

Дружина князя з'явилася на публіці у розкішній сукні без рукавів з квітковим орнаментом від Терренса Брея. Як аксесуари вона обрала кольє Baumer Vendome у вигляді ланцюжка з діамантами та масивним круглим дорогоцінним каменем як підвіску, а також діамантові сережки. Через велику кількість квітів на сукні прикраса трохи "загубилася" і її було не дуже помітно.

За допомогою макіяжу візажист виділив очі княгині, а її губи вкривав блиск.

Незважаючи на дорогий ансамбль, княгиня виглядала досить сумною, що відразу помітили багато світських оглядачів. Вони не відкидають, що у відносинах Шарлен та її чоловіка знову не все добре.

[ + – ] Княгиня Шарлен з'явилася у сукні від Терренса Брея Фото: татуировки

Захід, на який прилетіло подружжя, відзначає переможців року у галузі мистецтва, театру, кіно та хореографії. Фонд був заснований матір'ю Альбера II, Грейс Келлі. Свої нагороди здобули 18 переможців та 6 почесних лауреатів. Юним творчим талантам вручили статуетки та гранти на розвиток їхнього потенціалу.

Раніше ЗМІ писали, що князь Монако погодився платити дружині близько 12 мільйонів євро на рік за те, що вона супроводжуватиме його на заходах. На думку світських оглядачів, таким чином Шарлен вирішила забезпечити собі безумовний дохід, щоби надалі не залежати від чоловіка.

Нагадаємо, княгиня показала, у яких костюмах її семирічні близнюки Жак та Габріелла були на Геловін.