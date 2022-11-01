Княгиня Монако Шарлін показала, які костюми обрали її діти на Геловін

Семирічні близнюки князя і княгині Монако люблять Геловін і завжди чекають на нього з нетерпінням.

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Княжа родина Монако не залишилася осторонь святкування Геловіну. На своїй сторінці в Instagram княгиня Шарлін опублікувала фото семирічних близнюків, принца Жака та принцеси Габріели у костюмах.

Хлопчик вирішив перетворитися на вампіра. Його обличчя вкрите відповідним макіяжем, костюм складається з білої сорочки, жилета, штанів та довгого плаща, а образ завершує довга тростина.

Принцеса Габріела постала в образі злісного гарбуза. На ній — зелені колготки, помаранчевий сарафан, оздоблені зеленою стрічкою та чорний топ із довгими рукавами. На голові у дівчинки — обруч із фігуркою гарбуза.

На фото видно, що кімната прикрашена у відповідному святу стилі: павутиння, повітряні кулі-гарбузи тощо.

"Щасливого Геловіну", — підписала знімок Шарлін.

Фото: Instagram hshprincesscharlene

Ще у 2018 році принц Альберт розповідав про те, як його діти ставляться до цього свята.

"Вони зовсім не бояться примар, що мене бентежить. Це, мабуть, зміниться, але, мабуть, тому, що вони час від часу бачать їх у цих старих мультфільмах, тому вони ніби заінтриговані цим", — говорив він.

Зовсім недавно дружина князя опублікувала знімок сина та дочки у шкільній формі. Подружжя у вересні відправило дітей до школи, відвівши їх у перший день навчання туди разом.

Нагадаємо, княгиня Монако Шарлін вразила шанувальників та завсідників Тижня моди в Парижі, коли з'явилася у першому ряду на показі Louis Vuitton у вересні.