"Так швидко ростуть". Княгиня Шарлін поділилася свіжим фото дітей

Дружина князя Альбера показала знімок семирічних близнюків у шкільній формі.

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Княгиня Монако Шарлін поділилася свіжим фото своїх дітей. Новий знімок дружина князя Альбера показала своїм підписникам в Instagram.

На фото близнюки позують у шкільній формі свого навчального закладу. Судячи з усього, семирічні Жак та Габріелла здобувають знання в католицькому освітньому закладі Francis of Assisi Nicolas Barre Institute.

"Так швидко ростуть", — зазначила княгиня

Підписники дружини князя Альбера вважають, що донька подружжя більш схожа на свого батька та покійну бабусю, Грейс Келлі, тоді як Жак вдався в маму.

[ + – ] Діти князя Альбера та княгині Шарлін

Попри те, що Габріелла старша за свого брата на кілька хвилин, престол усе ж дістанеться хлопчику, оскільки так заведено у традиціях князівства.

[ + – ] Княгиня та князь Монако з дітьми Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін та князь Монако Альбер одружилися у 2011 році. Наразі пара виховує двох спільних дітей — близнюків Жака та Габріеллу. Часто в мережі ходять чутки про проблеми у шлюбу князя та його коханої. Начебто він платить Шарлін колосальні суми, аби вона з'являлася на публіці та створювала картинку ідеальної родини.

Попри всі домисли, княгиня Монако та чоловік продовжують жити разом та виховувати спільних дітей.

Нагадаємо, княгиня Шарлін відвідала Тиждень моди у Парижі. На публіці вона з'явилася без чоловіка.

Також Фокус писав про нову стрижку семирічного сина князя Монако, яку йому зробила сестричка.