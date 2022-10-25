"Так быстро растут". Княгиня Шарлен поделилась свежим фото детей

Жена князя Альбера показала снимок семилетних близнецов в школьной форме.

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Княгиня Монако Шарлен поделилась свежим фото своих детей. Новый снимок жена князя Альбера показала подписчикам в Instagram.

На фото близнецы позируют в школьной форме своего учебного заведения. Судя по всему, семилетние Жак и Габриэлла получают знания в католическом образовательном учреждении Francis of Assisi Nicolas Barre Institute.

"Так быстро растут", — отметила княгиня

Подписчики жены князя Альбера считают, что дочь супругов больше похожа на своего отца и покойную бабушку, Грейс Келли, тогда как Жак удался в маму.

[ + – ] Дети князя Альбера и княгини Шарлен

Несмотря на то, что Габриэлла старше своего брата на несколько минут, престол все же достанется мальчику, поскольку так принято в традициях княжества.

[ + – ] Княгиня и князь Монако с детьми Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлен и князь Монако Альбер поженились в 2011 году. В настоящее время пара воспитывает двоих общих детей — близнецов Жака и Габриэллу. Часто в Сети ходят слухи о проблемах в браке князя и его возлюбленной. Как будто он платит Шарлен колоссальные суммы, чтобы она появлялась на публике и создавала картинку идеальной семьи.

Несмотря на все домыслы, княгиня Монако и ее муж продолжают жить вместе и воспитывать общих детей.

Напомним, княгиня Шарлен посетила Неделю моды в Париже. На публике она появилась без мужа.

Также Фокус писал о новой стрижке семилетнего сына князя Монако, которую ему сделала сестра.