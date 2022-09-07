Княгиня Шарлен показала, как ее дочь подстригла своего брата (фото)

Жена принца Монако ожидает реакции одноклассников и учителей детей.

44-летняя княгиня Монако Шарлен показала новую прическу своего сына, сделанную его сестрой. Свежими снимками детей жена принца Альбера поделилась на своей Instagram-странице.

На фото принц Жак и принцесса Габриэлла обнимают друг друга в кровати.

"Габриэлла сделала себе и своему брату стрижку!!! С нетерпением жду понедельника в школе…" — прокомментировала парикмахерские способности своей дочери 44-летняя княгиня.

О реакции одноклассников и учителей в школе мама близнецов еще не сообщила.

[ + – ] Дети княгини Шарлен и принца Альбера

Княгиня Шарлен долгое время не появлялась на публике и была вдали от своих 7-летних детей, поскольку перенесла тяжелую ЛОР-инфекцию в ЮАР.

Ходят слухи, что между мамой близнецов и монархом существует договор, по которому Шарлен получает 12 миллионов евро в год только из-за присутствия с принцем на открытых мероприятиях. Так княгиня позаботилась о том, чтобы обеспечить себя финансово и не зависеть от мужа.

[ + – ] Принц Монако Альбер с женой и детьми Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Напомним, княгиня Шарлен с мужем и детьми вышла на публику после продолжительного перерыва.

Также Фокус писал о встрече княгини Шарлен и Папы Римского, во время которой супруга принца Монако нарушила правила дрескода.