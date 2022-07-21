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Княгиня Шарлен нарушила правила и встретилась с Папой Римским в открытом платье

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княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский, ватикан
Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco | Княгиня Шарлен и князь Альбер с Папой Римским

Для приема в Ватикане Шарлен выбрала платье, обнажающее плечи, что является вопиющим нарушением протокола

44-летняя княгиня Шарлен вместе с мужем, князем Альбером, отправилась в Ватикан на аудиенцию с Папой Римским. И нарушила протокол, выбрав платье с открытыми плечами. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно правилам, дамы, которые встречаются с Папой Римским, должны быть одеты в длинное черное платье с высоким воротником и длинными рукавами. Их голова должны быть покрыта мантильей. Черное кружево носят замужние или овдовевшие женщины, а незамужние женщины и молодые девушки носят белое кружево. Раньше мантильи требовались от женщин, посещающих мессу; однако, начиная со Второго Ватиканского Собора (1962-1965 гг.), они только поощряются.

княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский, ватикан
Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco
княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский, ватикан
Во время встречи с Папой Римским Шарлен нарушила протокол
Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Визит княжеской четы приурочен к 65-летию встречи его родителей, принца Монако Ренье и принцессы Монако Грейс, с Папой Пием XII в 1957 году.

Княгиня Шарлен выбрала элегантный черный наряд с прозрачным лифом и рукавами, открывающий плечи. Вероятно, это было сделано еще и из-за жары, которая сейчас царит в Европе и уже стала причиной лесных пожаров.

Впрочем, в 2016 году Шарлен уже нарушала протокол, встречаясь с главой католической церкви. Тогда она была в белом. Правда возмущенным журналистам пришлось давать опровержение, когда выяснилось, что Шарлен одна из семи человек, которым позволено носить белое во время аудиенции у Папы. Шарлен удостоена этой привилегии вместе с королевой Испании Софией, королевой Бельгии Паолой, великой герцогиней Марией Терезой Люксембургской, королевой Бельгии Матильдой, королевой Испании Летицией и принцессой Мариной Неаполитанской.

княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский
Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco
княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский
Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco
княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский
Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco
княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский
Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco
княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский
княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский
княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский
княгиня шарлен, шарлен монако, князь альбер, папа римский

Шарлен сначала была протестанткой, но приняла католицизм в 2011 году. Визит в Ватикан прошел на фоне ее возвращения к светской жизни после 11-месячного отсутствия. Сначала княгиня долго болела и перенесла две операции в ЮАР. А после возвращения в Монако, вскоре отправилась на реабилитацию в Швейцарию.

Примечательно, но во время визита к Папе Римскому Франциску, Шарлен и Альбер держались за руки. Они давно не проявляли чувства на публике. Только когда ездили в Норвегию, порадовали поклонников поцелуем.

Ранее на этой неделе она присоединилась к Альберту на 73-м гала-концерте Красного Креста в Монте-Карло, но пропустила Бал роз Монако, который является одним из самых ярких событий социального календаря княжества.