Княгиня Шарлен нарушила правила и встретилась с Папой Римским в открытом платье

Для приема в Ватикане Шарлен выбрала платье, обнажающее плечи, что является вопиющим нарушением протокола

44-летняя княгиня Шарлен вместе с мужем, князем Альбером, отправилась в Ватикан на аудиенцию с Папой Римским. И нарушила протокол, выбрав платье с открытыми плечами. Об этом пишет Daily Mail.

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Согласно правилам, дамы, которые встречаются с Папой Римским, должны быть одеты в длинное черное платье с высоким воротником и длинными рукавами. Их голова должны быть покрыта мантильей. Черное кружево носят замужние или овдовевшие женщины, а незамужние женщины и молодые девушки носят белое кружево. Раньше мантильи требовались от женщин, посещающих мессу; однако, начиная со Второго Ватиканского Собора (1962-1965 гг.), они только поощряются.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

[ + – ] Во время встречи с Папой Римским Шарлен нарушила протокол Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Визит княжеской четы приурочен к 65-летию встречи его родителей, принца Монако Ренье и принцессы Монако Грейс, с Папой Пием XII в 1957 году.

Княгиня Шарлен выбрала элегантный черный наряд с прозрачным лифом и рукавами, открывающий плечи. Вероятно, это было сделано еще и из-за жары, которая сейчас царит в Европе и уже стала причиной лесных пожаров.

Впрочем, в 2016 году Шарлен уже нарушала протокол, встречаясь с главой католической церкви. Тогда она была в белом. Правда возмущенным журналистам пришлось давать опровержение, когда выяснилось, что Шарлен одна из семи человек, которым позволено носить белое во время аудиенции у Папы. Шарлен удостоена этой привилегии вместе с королевой Испании Софией, королевой Бельгии Паолой, великой герцогиней Марией Терезой Люксембургской, королевой Бельгии Матильдой, королевой Испании Летицией и принцессой Мариной Неаполитанской.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Шарлен сначала была протестанткой, но приняла католицизм в 2011 году. Визит в Ватикан прошел на фоне ее возвращения к светской жизни после 11-месячного отсутствия. Сначала княгиня долго болела и перенесла две операции в ЮАР. А после возвращения в Монако, вскоре отправилась на реабилитацию в Швейцарию.

Примечательно, но во время визита к Папе Римскому Франциску, Шарлен и Альбер держались за руки. Они давно не проявляли чувства на публике. Только когда ездили в Норвегию, порадовали поклонников поцелуем.

Ранее на этой неделе она присоединилась к Альберту на 73-м гала-концерте Красного Креста в Монте-Карло, но пропустила Бал роз Монако, который является одним из самых ярких событий социального календаря княжества.