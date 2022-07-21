Княгиня Шарлін порушила правила і зустрілася з Папою Римським у відкритій сукні

Для прийому у Ватикані Шарлін обрала сукню, що оголює плечі, що є кричущим порушенням протоколу

44-річна княгиня Шарлін разом із чоловіком, князем Альбером, вирушила до Ватикану на аудієнцію з Папою Римським. І порушила протокол, обравши сукню із відкритими плечима. Про це пише Daily Mail.

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Згідно з правилами, дами, які зустрічаються з Папою Римським, мають одягтися в довгу чорну сукню з високим коміром та довгими рукавами. Їхня голова повинна бути покрита мантилью. Чорне мереживо носять заміжні або овдовілі жінки, а незаміжні жінки та молоді дівчата носять біле мереживо. Раніше мантильї були потрібні від жінок, які відвідують месу; однак, починаючи з Другого Ватиканського Собору (1962-1965 рр.), вони лише заохочуються.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

[ + – ] Під час зустрічі з Папою Римським Шарлін порушила протокол Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Візит княжого подружжя приурочений до 65-річчя зустрічі його батьків, принца Монако Реньє та принцеси Монако Грейс, з Папою Пієм XII у 1957 році.

Княгиня Шарлін обрала елегантне чорне вбрання з прозорим ліфом і рукавами, що відкриває плечі. Ймовірно, це було зроблено ще й через спеку, яка зараз панує в Європі і вже спричинила лісові пожежі.

Втім, 2016 року Шарлін уже порушувала протокол, зустрічаючись із главою католицької церкви. Тоді вона була у білому. Щоправда, обуреним журналістам довелося давати спростування, коли з'ясувалося, що Шарлін одна з семи осіб, яким дозволено носити біле під час аудієнції у Папи. Шарлін удостоєна цього привілею разом із королевою Іспанії Софією, королевою Бельгії Паолою, великою герцогинею Марією Терезою Люксембурзькою, королевою Бельгії Матильдою, королевою Іспанії Летицією та принцесою Мариною Неаполітанською.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Шарлін спочатку була протестанткою, але прийняла католицизм у 2011 році. Візит до Ватикану пройшов на тлі її повернення до світського життя після 11-місячної відсутності. Спочатку княгиня довго хворіла і перенесла дві операції у ПАР. А після повернення до Монако невдовзі вирушила на реабілітацію до Швейцарії.

Примітно, але під час візиту до Папи Римського Франциска, Шарлін та Альбер трималися за руки. Вони давно не виявляли почуття на публіці. Тільки коли їздили до Норвегії, порадували шанувальників поцілунком.

Раніше цього тижня вона приєдналася до Альберта на 73-му гала-концерті Червоного Хреста в Монте-Карло, але пропустила Бал троянд Монако, який є однією з найяскравіших подій соціального календаря князівства.