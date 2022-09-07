Княгиня Шарлін показала, як її донька підстригла свого брата (фото)

Дружина принца Монако очікує на реакцію однокласників та вчителів дітей.

44-річна княгиня Монако Шарлін показала нову зачіску свого сина, яку зробила його сестра. Свіжими знімками дітей дружина принца Альбера поділилася на своїй Instagram-сторінці.

На фото принц Жак і принцеса Габріелла обіймають одне одного у ліжку.

"Габріелла зробила собі та своєму братові стрижку!!! З нетерпінням чекаю на понеділок до школи…" — прокоментувала перукарські здібності своєї доньки 44-річна княгиня.

Про реакцію однокласників та вчителів у школі мама близнюків ще не повідомила.

[ + – ] Діти княгині Шарлін та принца Альбера

Княгиня Шарлін тривалий час не з'являлася на публіці та була далеко від своїх 7-річних дітей, оскільки перенесла важку ЛОР-інфекцію в ПАР.

Ходять чутки, що між мамою близнюків та монархом існує договір, за яким Шарлін отримує 12 мільйонів євро на рік тільки через те, що присутня з принцом на відкритих заходах. Так княгиня подбала про те, щоб забезпечити себе фінансово та не залежати надалі від чоловіка.

[ + – ] Принц Монако Альбер з дружиною та дітьми Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Нагадаємо, княгиня Шарлін з чоловіком та дітьми вийшла на публіку після тривалої перерви.

Також Фокус писав про зустріч княгині Шарлін та Папи Римського, під час якої дружина принца Монако порушила правила дрескоду.