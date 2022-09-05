Сумні очі та коротка стрижка: княгиня Шарлін знову з'явилася на публіці з чоловіком та дітьми

На святі княгиня була разом із чоловіком та дітьми. Попри те, що посміхалася присутнім, княгиня була сумною.

44-річна княгиня Монако Шарлін разом із чоловіком, Альбером II, і семирічні близнюки Жаком і Габріеллою відвідала U Cavagnetu, щорічний традиційний пікнік у Монако, де королівська особа, яку рідко можна побачити на публічних заходах, виглядала розкішно, пише Daily.

Для виходу у світ княгина обрала білий мереживний топ та розкльошені штани в тон, доповнивши ансамбль бежевими туфлями. Її коротко підстрижене платинове волосся уклали на бічний проділ. Свій образ вона завершила природним макіяжем із легким відтінком очей та рожевою помадою на губах.

[ + – ] Княгиня Шарлін з дочкою, принцесою Габріеллою Фото: Getty Images

Принцеса Габріелла одягла сукню з квітковим принтом до колін, а на голові у дівчинки була пов'язка з квітами з тканини. Її брат-близнюк принц Жак одягнув сорочку з такої самої тканини, що і сукня у його сестри, а також білу футболку та бірюзові штани.

Принц Альберт з'явився у бежевих брюках, білій сорочці та блідо-блакитному блейзері. З усіх членів сім'ї він вибрав повсякденний образ.

На заході королівська родина спостерігала за урочистостями, що відбувалися на святі літа у Парку Принцеси-Антуанетти. Загалом там зібралося понад тисячу монегасків. У програмі були пісні, танці та розваги.

Як відомо, Шарлін тільки нещодавно повернулася до суспільного життя після того, як протягом останніх 18 місяців здебільшого залишалася поза увагою. Ходять чутки, що між нею та чоловіком існує договір, за яким вона отримує від князя 12 мільйонів євро на рік за те, що присутня з ним на відкритих заходах. Так вона подбала про те, щоб забезпечити себе фінансово та не залежати надалі від його настрою.

У листопаді минулого року княгиня повернулася до Монако з Африки, де 10 місяців боролася з наслідками найважчої ЛОР-інфекції, яка мало не звела її до могили, проте вже незабаром знову покинула палац та поїхала до Швейцарії, де проходила лікування у спеціалізованій клініці у зв'язку з психологічним та фізичним виснаженням.

У ЗМІ раз у раз ходили чутки про те, що князівська родина перебуває на межі розлучення, проте сам князь спростовував цю інформацію, запевняючи, що у них із дружиною все добре.

Нагадаємо, княгиня Шарлін разом із чоловіком вирушила до Ватикану на аудієнцію до Папи Римського і порушила протокол, обравши сукню з відкритими плечима.