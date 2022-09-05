Грустные глаза и короткая стрижка: княгиня Шарлен снова появилась на публике с мужем и детьми

На празднике княгиня была вместе с мужем и детьми. Несмотря на то, что улыбалась присутствующим, княгиня выглядела грустной.

44-летняя княгиня Монако Шарлен вместе с мужем, Альбером II, и семилетними близнецами Жаком и Габриэллой посетила U Cavagnetu, ежегодный традиционный пикник в Монако, где королевская особа, которую редко можно увидеть на публичных мероприятиях, выглядела роскошно, пишет Daily Mail.

Для выхода в свет княгина выбрала белый кружевной топ и расклешенные брюки в тон, дополнив ансамбль бежевыми туфлями. Ее коротко остриженные платиновые волосы были уложены на боковой пробор. Свой образ она завершила естественным макияжем с легким оттенением глаз и розовой помадой на губах.

[ + – ] Княгиня Шарлен с лочерью, принцессой Габриэллой Фото: Getty Images

Принцесса Габриэлла надела платье с цветочным принтом до колен, а на гролове у девочки была повязка с цветами из ткани. Ее брат-близнец принц Жак надел рубашку из такой же ткани, что и платье у его сестры, а также белую футболку и бирюзовые брюки.

Принц Альберт появился в бежевых брюказ, белой рубашке и бледно-голубом блейзере. Из всех членов семьи он выбрал самый повседневный образ.

На мероприятии королевская семья наблюдала за торжествами, которые проходили на празднике лета в Парке Принцессы-Антуанетты. Всего там собрались свыше тысячи монегасков. В программе были песни, танцы и развлечения.

Как известно, Шарлен только недавно вернулась в общественную жизнь после того, как в течение последних 18 месяцев в основном оставалась вне поля зрения. Ходят слухи, что между ней и супругом существует договор, согласно которому она получает от князя 12 миллионов евро в год за то, что присутствует с ним на открытых мероприятиях. Таким образом она позаботилась о том, чтобы обеспечить себя финансово и не зависеть в дальнейшем от его настроения.

В ноябре прошлого года княгиня вернулась в Монако из Африки, где 10 месяцев боролась с последствиями тяжелейшей ЛОР-инфекции, которая чуть не свела ее в могилу, однако уже вскоре снова покинула дворец и уехала в Швейцарию, где проходила лечение в специализированной клинике в связи с психологическим и физическим истощением.

В СМИ то и дело ходили слухи о том, что княжеская семья находится на грани развода, однако сам князь опровергал эту информацию, уверря, что у них с женой все хорошо.

Напомним, княгиня Шарлен вместе с мужем отправилась в Ватикан на аудиенцию к Папе Римскому и нарушила протокол, выбрав платье с открытыми плечами.