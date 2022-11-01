Княгиня Монако Шарлен показала, какие костюмы выбрали ее дети на Хэллоуин

Семилетние близнецы князя и княгини Монако любят Хэллоуин и всегда ждут его с нетерпением.

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Княжеская семья Монако не осталась в стороне от празднования Хэллоуина. На своей странице в Instagram княгиня Шарлен опубликовала фото семилетних близнецов, принца Жака и принцессы Габриэллы, в костюмах.

Мальчик решил перевоплотиться в вампира. Его лицо покрыто соответствующим макияжем, костюм состоит из белой рубашки, жилета, брюк и длинного плаща, а образ завершает длинная трость.

Принцесса Габриэлла предстала в образе злобной тыковки. На ней – зеленые колготки, оранжевый сарафан, отделанные зеленой лентой, и черный топ с длинными рукавами. На голове у девочки – обруч с фигуркой тыквы.

На фото видно, что комната украшена в соответствующем празднику стиле: паутина, воздушные шары-тыквы и тому подобное.

"Счастливого Хэллоуина", – подписала снимок Шарлен.

Фото: Instagram hshprincesscharlene

Еще в 2018 году принц Альберт рассказывал о том, как его дети относятся к этому празднику.

"Они совсем не боятся призраков, что меня смущает. Это, вероятно, изменится, но, вероятно, потому, что они время от времени видят их в этих старых мультфильмах, поэтому они как бы заинтригованы этим", – говорил он.

Совсем недавно жена князя опубликовала снимок сына и дочери в школьной форме. Супруги в сентябре отправили детей в школу, отведя их в первый день учебы туда вместе.

Напомним, княгиня Монако Шарлен поразила поклонников и завсегдатаев Недели моды в Париже, когда появилась в первом ряду на показе Louis Vuitton в сентябре.