Княгиня Монако Шарлін з'явилася на публіці в розкішному білому пальті

Княгиня Монако успадковує стиль Кейт Міддлтон, яка останнім часом полюбила крислаті капелюхи.

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44-річна княгиня Монако після повернення зі Швейцарії, де відновлювалася після перенесеної у ПАР інфекції, все частіше з'являється на публіці у супроводі чоловіка, принца Альберта. Не стало винятком і свято Національного дня Монако, яке княгиня минулого року пропустила.

Шарлін разом із чоловіком відвідала службу у соборі Святого Миколая у Монте-Карло.

Для виходу у світ княгиня обрала оригінальне довге біле пальто-кейп у підлогу, надіте поверх чорної сукні з високим вирізом. Свій монохромний ансамбль вона доповнила чорним крислатим капелюхом, парою чорних шкіряних рукавичок, діамантовою брошкою та простими перлинними сережками-краплями. Для цього випадку королівська особа вибрала класичний макіяж.

Князь Монако був одягнений у строгий костюм, перед його жакету, розшитого червоним і золотом, прикрашала низка медалей.

На службі подружжя сиділо поряд з принцесою Кароліною Ганноверською та принцесою Монако Стефанією.

Пізніше князівська пара з'явилася разом із семирічними дітьми, принцом Жаком та принцесою Габріелою. На дівчинці було гарне червоне пальто та чорний капелюшок, а хлопчика одягли у військову парадну форму, як у його батька.

Національний день Монако відзначається 19 листопада кожного року. Свято також відоме як День Государя Князя, а дату святкування обирає правлячий князь. Традиційно це день святого, на честь якого його названо, але коли принц Альберт зійшов на престол, він вирішив обрати той самий день, що його батько, а не день Святого Альберта, який був би 15 листопада.

Зазвичай його відзначають феєрверком над гаванню напередодні увечері та месою у соборі Святого Миколая в Монте-Карло наступного ранку.

Цього тижня князь і княгиня вдруге разом виходять у світ. 16 листопада вони взяли участь у розіграші подарунків Червоного Хреста Монако напередодні Різдва та поговорили з деякими волонтерами, а також сім'ями, які отримували подарунки.

Раніше повідомлялося про те, що подружжя уклало договір, згідно з яким князь зобов'язався виплачувати дружині по 12 мільйонів євро на рік за те, що вона разом з ним буде присутня на офіційних заходах. Подейкують, що у такий спосіб княгиня вирішила забезпечити собі безумовний прибуток і не залежати від чоловіка.

Нагадаємо, колишня коханка принца Альберта Ніколь Косте опублікувала його фото із позашлюбними дітьми.