22 ноября 2022 года: Матрона зимняя - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и отдавать свою не стиранную одежду.

Related video

Что случилось в этот день:

22 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Онисифора и Порфирия, преподобных Матроны и Феоктисты, иконы Божией Матери Скоропослушница. День преподобной Матроны Царьградской, жившей в V веке в Константинополе.

В мире 22 ноября отмечают Международный день сына.

Что нельзя делать 22 ноября?

► отдавать свою не выстиранную одежду — так можно передать свое счастье в чужие руки

► ссориться и выяснять отношения на повышенных тонах

Народные поверья и приметы:

► зима вступает в свои права, наступают морозы

► если деревья покроет иней — будут морозы

► туман в Матренин день — к оттепели

► если погода на Матрену облачная и снежная — быть ненастному маю

День ангела празднуют:

Александр, Антон, Иван, Кирилл, Матрена, Матрона, Порфирий, Феоктист, Цецилия

Родились сегодня:

1984 — Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица, лауреат премий BAFTA, "Тони" и др.

А также в этот день:

1938 — на южноафриканском берегу поймана доисторическая рыба целакант (лат. coelacanth), считавшаяся вымершей

1946 — в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки (в Нью-Йорке шариковая ручка поступила в продажу 29 октября 1945 года, она была запатентована в США 30 октября 1888 года)

1960 — Запорожский завод "Коммунар" (теперь — АО "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец"

1990 — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке

1993 — Армения ввела свою национальную валюту — драм