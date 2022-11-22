22 ноября 2022 года: Матрона зимняя - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться и отдавать свою не стиранную одежду.
Что случилось в этот день:
22 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Онисифора и Порфирия, преподобных Матроны и Феоктисты, иконы Божией Матери Скоропослушница. День преподобной Матроны Царьградской, жившей в V веке в Константинополе.
В мире 22 ноября отмечают Международный день сына.
Что нельзя делать 22 ноября?
► отдавать свою не выстиранную одежду — так можно передать свое счастье в чужие руки
► ссориться и выяснять отношения на повышенных тонах
Народные поверья и приметы:
► зима вступает в свои права, наступают морозы
► если деревья покроет иней — будут морозы
► туман в Матренин день — к оттепели
► если погода на Матрену облачная и снежная — быть ненастному маю
День ангела празднуют:
Александр, Антон, Иван, Кирилл, Матрена, Матрона, Порфирий, Феоктист, Цецилия
Родились сегодня:
1984 — Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица, лауреат премий BAFTA, "Тони" и др.
А также в этот день:
1938 — на южноафриканском берегу поймана доисторическая рыба целакант (лат. coelacanth), считавшаяся вымершей
1946 — в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки (в Нью-Йорке шариковая ручка поступила в продажу 29 октября 1945 года, она была запатентована в США 30 октября 1888 года)
1960 — Запорожский завод "Коммунар" (теперь — АО "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец"
1990 — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке
1993 — Армения ввела свою национальную валюту — драм