22 листопада 2022 року: Мотрона зимова — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і віддавати свій невипраний одяг.

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Що сталося цього дня:

22 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Онисифора та Порфирія, преподобних Мотрони та Феоктисти, ікони Божої Матері Скоропослушниця. День преподобної Мотрони Царгородської, яка жила у V столітті у Константинополі.

У світі 22 листопада святкують Міжнародний день сина.

Чого не можна робити 22 листопада?

► віддавати свій невипраний одяг — так можна передати своє щастя в чужі руки

► сваритися та з'ясовувати стосунки на підвищених тонах

Народні повір'я та прикмети:

► зима вступає у свої права, настають морози

► якщо дерева покриє іній — будуть морози

► туман у Мотронин день — до відлиги

► якщо погода на Мотрону хмарна та сніжна — бути непогодному травню

День ангела святкують:

Олександр, Антон, Іван, Кирило, Мотрона, Матрона, Порфирій, Феоктист, Цецилія

Народилися сьогодні:

1984 — Скарлетт Йоганссон, американська акторка та співачка, лауреатка премій BAFTA, "Тоні" тощо.

А також у цей день:

1938 — на південноафриканському березі спіймана доісторична риба целакант (лат. coelacanth), яка вважалася вимерлою

1946 — в Англії надійшли у продаж перші кулькові ручки (у Нью-Йорку кулькова ручка надійшла у продаж 29 жовтня 1945, вона була запатентована в США 30 жовтня 1888)

1960 — Запорізький завод "Комунар" (тепер — АТ "АвтоЗАЗ") випустив першу партію малолітражних легкових автомобілів "Запорожець"

1990 — прем'єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку

1993 — Вірменія ввела свою національну валюту — драм