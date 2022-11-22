22 листопада 2022 року: Мотрона зимова — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися і віддавати свій невипраний одяг.
Що сталося цього дня:
22 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Онисифора та Порфирія, преподобних Мотрони та Феоктисти, ікони Божої Матері Скоропослушниця. День преподобної Мотрони Царгородської, яка жила у V столітті у Константинополі.
У світі 22 листопада святкують Міжнародний день сина.
Чого не можна робити 22 листопада?
► віддавати свій невипраний одяг — так можна передати своє щастя в чужі руки
► сваритися та з'ясовувати стосунки на підвищених тонах
Народні повір'я та прикмети:
► зима вступає у свої права, настають морози
► якщо дерева покриє іній — будуть морози
► туман у Мотронин день — до відлиги
► якщо погода на Мотрону хмарна та сніжна — бути непогодному травню
День ангела святкують:
Олександр, Антон, Іван, Кирило, Мотрона, Матрона, Порфирій, Феоктист, Цецилія
Народилися сьогодні:
1984 — Скарлетт Йоганссон, американська акторка та співачка, лауреатка премій BAFTA, "Тоні" тощо.
А також у цей день:
1938 — на південноафриканському березі спіймана доісторична риба целакант (лат. coelacanth), яка вважалася вимерлою
1946 — в Англії надійшли у продаж перші кулькові ручки (у Нью-Йорку кулькова ручка надійшла у продаж 29 жовтня 1945, вона була запатентована в США 30 жовтня 1888)
1960 — Запорізький завод "Комунар" (тепер — АТ "АвтоЗАЗ") випустив першу партію малолітражних легкових автомобілів "Запорожець"
1990 — прем'єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку
1993 — Вірменія ввела свою національну валюту — драм