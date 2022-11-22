Легендарный актер Гари Олдман заговорил о завершении карьеры

Гари Олдман входит в десятку самых успешных актеров в истории кино.

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64-летний британский актер и режиссер Гари Олдман, сыгравший ключевых персонажей от Уинстона Черчилля до Сида Вишеса, заявил в интервью The Times, что хочет закончить с творческой карьерой и переключиться на другие интересы. Сделать это он планирует после завершения съемок в шпионском сериале "Медленные лошади", которому пророчат минимум четыре сезона. Первый сезон проекта вышел на Apple TV+ весной этого года.

"В следующем году мне исполнится 65, 70 не за горами. Я не хочу быть активным, когда мне будет 80, – отметил актер.

"Медленные лошади" основаны на одноименном романе Мика Херрона 2010 года и повествуют о команде агентов британской разведки, которые теперь работают на свалке MI5 после нескольких ошибок, которые положили конец их карьере. Олдман играет Джексона Лэмба, капризного и непредсказуемого босса MI5. Гари в восторге от этой роли.

"Я думаю, что Лэмб производит на мир впечатление, что ему все равно. Он как бы топчется на месте и следит за часами до выхода на пенсию. Но, как и многие из нас, которым, возможно, иногда хотелось уйти и собрать все вещи, мы в некотором роде зависимы от того, что делаем", – говорит знаменитость.

[ + – ] Джексон Лэмб – новая роль Гари Олдмана, и она же обещает стать последней в его карьере

Он считает почетным уйти на пенсию после этого проекта.

"Я был бы очень счастлив, для меня было бы честью и привилегией появиться в роли Джексона Лэмба, а затем закончить карьеру. У меня была завидная карьера, но карьера идет на убыль, и у меня есть другие вещи, которые меня интересуют помимо актерского мастерства. Когда ты молод, ты думаешь, что соберешься делать все это – прочитай эту книгу – и годы пройдут", – подчеркнул Олдман.

Трехкратный обладатель премии BAFTA работает в индустрии уже четыре десятилетия. Еще совсем недавно он говорил, что чувствует "зависимость от работы" и не планирует в ближайшее время "сворачиваться". Актерская карьера Гари войдет в историю, и в настоящее время он является десятым самым прибыльным актером в индустрии и вторым британцем после Майкла Кейна.

В 2018 году Олдман завоевал всеобщее признание, получив "Оскар" за лучшую мужскую роль, а также "Золотой глобус" за роль Уинстона Черчилля в "Темных временах". По его словам, быть признанным за роль культового премьер-министра военного времени от консерваторов было "само по себе честью".

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Актер известен своим "универсальным и интенсивным" стилем, а фильмы с его участием собрали более 11 миллиардов долларов по всему миру.

Его карьера началась в 1979 году в театре, а в кино он дебютировал в том же году. Одной из его самых заметных ранних работ стала роль Сида Вишеса в "Сиде и Нэнси". Он снимался в картинах "Навострите уши" (1987), "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (1990) "Фирма" (1989), "Настоящий роман" (1993), "Пятый элемент" (1997) и "Борт номер один" (1997) и многих других.

Детям Олдман полюбился в роли Сириуса Блэка в "поттериане".

Напомним, почему стоит посмотреть сериал "Медленніе лошади".