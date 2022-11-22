Легендарний актор Ґері Олдмен заговорив про завершення кар'єри

Ґері Олдмен входить в десятку найуспішніших акторів в історії кіно.

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64-річний британський актор і режисер Ґері Олдмен, який зіграв ключових персонажів від Вінстона Черчилля до Сіда Вішеса, заявив в інтерв'ю The Times, що хоче закінчити з творчою кар'єрою та перейти на інші інтереси. Зробити це він планує після завершення зйомок у шпигунському серіалі "Повільні коні", якому пророкують щонайменше чотири сезони. Перший сезон проєкту вийшов на Apple TV+ навесні цього року.

"Наступного року мені виповниться 65, 70 не за горами. Я не хочу бути активним, коли мені буде 80, — зазначив актор.

"Повільні коні" засновані на однойменному романі Міка Геррона 2010 року й оповідають про команду агентів британської розвідки, які тепер працюють на звалищі MI5 після кількох помилок, які поклали край їхній кар'єрі. Олдмен грає Джексона Лемба, примхливого та непередбачуваного боса MI5. Ґері в захваті від цієї ролі.

"Я думаю, що Лемб справляє на світ враження, що йому все одно. Він як би тупцює на місці й стежить за годинами до виходу на пенсію. Але, як і багато хто з нас, яким, можливо, іноді хотілося піти й зібрати всі речі, ми до певної міри залежні від того, що робимо", — каже знаменитість.

[ + – ] Джексон Лемб - нова роль Ґері Олдмена, і вона ж обіцяє стати останньою у його кар'єрі

Він вважає почесним піти на пенсію після цього проєкту.

"Я був би дуже щасливий, для мене було б честю і привілеєм з'явитися в ролі Джексона Лемба, а потім закінчити кар'єру. У мене була кар'єра, якій можна позаздрити, але вона йде на спад, і я маю інші речі, які мене цікавлять крім акторської майстерності". Коли ти молодий, ти думаєш, що зберешся робити все це — прочитай цю книгу — і роки пройдуть", — підкреслив Олдмен.

Триразовий володар премії BAFTA працює в індустрії вже чотири десятиліття. Ще нещодавно він говорив, що відчуває "залежність від роботи" і не планує найближчим часом "згортатися". Акторська кар'єра Ґері увійде в історію, і зараз він є десятим найприбутковішим актором в індустрії та другим британцем після Майкла Кейна.

У 2018 році Олдмен завоював загальне визнання, отримавши "Оскар" за найкращу чоловічу роль, а також "Золотий глобус" за роль Вінстона Черчилля у "Темних часах". За його словами, бути визнаним за роль культового прем'єр-міністра воєнного часу від консерваторів було "само собою честю".

[ + – ] Роль Вінстона Черчилля принесла Олдмену "Оскар"

Актор відомий своїм "універсальним та інтенсивним" стилем, а фільми за його участю зібрали понад 11 мільярдів доларів у всьому світі.

Його кар'єра почалася 1979 року в театрі, а в кіно він дебютував того ж року. Однією з його найпомітніших ранніх робіт стала роль Сіда Вішеса в "Сіді та Ненсі". Він знімався в картинах "Нагостріть вуха" (1987), "Розенкранц і Гільденстерн мертві" (1990), "Фірма" (1989), "Справжній роман" (1993), "П'ятий елемент" (1997) і "Борт номер один" (1997) та багатьох інших.

Дітям Олдмен полюбився у ролі Сіріуса Блека у "поттеріані".

Нагадаємо, чому варто подивитися серіал "Повільні коня".