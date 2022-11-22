Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Хайди Клум показала свой конфуз со штанами на мероприятии

Хайди Клум модель, Хайди Клум стиль, Хайди Клум откровенные фото, Хайди Клум
Фото: Instagram/heidiklum | Хайди Клум

Знаменитость посетила концерт легендарного певца в прозрачном черном костюме.

Related video

49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум и по совместительству известная телеведущая посетила шоу Farewell Yellow Brick Road, которое проводилось на бейсбольном стадионе "Доджер" Лос-Анджелесе. Это был концерт легендарного британского певца Элтона Джона, организованный в рамках его прощального тура. Об этом пишет Express.

На концерт Хайди надела прозрачный черный кружевной брючный костюм от бренда Moschino из коллекции осень-зима 2022.

Свой аутфит она дополнила ярким макияжем и шелковым топом в бельевом стиле с глубоким декольте.

Судя по постам в Instagram-аккаунте модели, брюки костюма оказались для нее малы, поэтому перед мероприятием она обратилась к другу-дизайнеру Яннику Дзамбони, который пришил ей петельку, чтобы она все же могла надеть костюм на мероприятие.

Также супермодель опубликовала видеоролик с мужем. На нем они вместе наслаждались на концерте песней Элтона Джона.

Напомним, 27-летняя британская певица Дуа Липа тоже посетила шоу своего коллеги и друга Элтона Джона, проводимого рамках его последнего мирового тура Farewell Yellow Brick Road.