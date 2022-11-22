Хайди Клум показала свой конфуз со штанами на мероприятии

Знаменитость посетила концерт легендарного певца в прозрачном черном костюме.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум и по совместительству известная телеведущая посетила шоу Farewell Yellow Brick Road, которое проводилось на бейсбольном стадионе "Доджер" Лос-Анджелесе. Это был концерт легендарного британского певца Элтона Джона, организованный в рамках его прощального тура. Об этом пишет Express.

На концерт Хайди надела прозрачный черный кружевной брючный костюм от бренда Moschino из коллекции осень-зима 2022.

Свой аутфит она дополнила ярким макияжем и шелковым топом в бельевом стиле с глубоким декольте.

Судя по постам в Instagram-аккаунте модели, брюки костюма оказались для нее малы, поэтому перед мероприятием она обратилась к другу-дизайнеру Яннику Дзамбони, который пришил ей петельку, чтобы она все же могла надеть костюм на мероприятие.

Также супермодель опубликовала видеоролик с мужем. На нем они вместе наслаждались на концерте песней Элтона Джона.

Напомним, 27-летняя британская певица Дуа Липа тоже посетила шоу своего коллеги и друга Элтона Джона, проводимого рамках его последнего мирового тура Farewell Yellow Brick Road.