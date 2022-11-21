Дуа Липа посетила прощальный концерт Элтона Джона

Такой же наряд ранее носила Ким Кардашьян.

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27-летняя британская певица Дуа Липа посетила шоу своего коллеги и друга Элтона Джона, проводимого рамках его последнего мирового тура Farewell Yellow Brick Road. Об этом сообщает Variety.

Для выхода в свет звезда выбрала черное платье от бренда Balenciaga.

Наряд был выполнен на одно плечо, имел длинный шлейф и состоял из большого количества драпировок. За счет этого создавался эффект "помятости".Свой лук знаменитость дополнила высокими перчатками.

Волосы Дуа распустила, сделала макияж со акцентом на глазах, а также завершила образ украшениями с изумрудами и бриллиантами.

На протяжении почти двухчасового сета Элтон Джон исполнил все хиты за свою 55-летнюю карьеру. Свое выступление музыкант завершил песней "Goodbye Yellow Brick Road", которая дала название его прощальному туру.

Кроме того, в тот же день состоялась церемония American Music Awards, на которую Дуа не попала из-за концерта Элтона. На этом мероприятии оба музыканта получили награду "Лучшая коллаборация года" за совместный трек Cold Heart.

Напомним, певица Дуа Липа показала гипнотизирующий образ.

Также Фокус писал об откровенном образе Дуа Липы с главным героем культового мультфильма о Губке Бобе.