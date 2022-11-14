Кто проживает на дне океана? Дуа Липа в откровенном наряде с Патриком Старом (фото)

Артистка примерила полупрозрачное платье с главным героем мультфильма "Губка Боб".

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27-летняя британская певица Дуа Липа примерила откровенный мультяшный образ. Снимками в новом аутфите из тура по Австралии знаменитость делится в своем Instagram с почти 88 млн подписчиков.

Артистка предстала в полупрозрачном сетчатом светло-розовом платье без лифа. Ее грудь закрывал только Патрик Стар из легендарного мультфильма "Губка Боб Квадратные штаны". С нижнего белья Дуа Липа оставила розовые стринги. Волосы певицы были распущены и накручены легкими волнами. На ее лице сделали макияж с акцентом на глаза с блестками.

В качестве аксессуаров звезда сцены косовского происхождения выбрала минималистичные серьги-капли и перчатки в тон основного образа.

[ + – ] Дуа Липа

"Под дном бикини⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️", — подписала кадры из австралийского Мельбурна британская знаменитость.

[ + – ] Дуа Липа

"Нереальная", — прокомментировала образ певицы ее младшая сестра Рина Липа.

27-летняя Дуа Липа часто демонстрирует стильные и откровенные наряды, вдохновляющие десятки миллионов ее фанатов по всему миру.

Напомним, Дуа Липа примерила идеальную обувь для зимы 2022/23.

Также Фокус писал о недавнем скандале в Катаре, во время которого Дуа Липа отказалась выступать на открытии Чемпионата мира по футболу.