Необычный глубоководный дом. Акулы поразили ученых выбором своего места обитания (фото)

В недавнем исследовании глубин, ученые наткнулись на кошачьих акул со специфическими вкусами, касаемо выбора жилья, но оказалось, что данное место пользуется спросом у обитателей океана.

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Многие из нас знакомы с мультяшной губкой, популярной в первой половине 2000-х, живущей в ананасе под водой. И упоминание одного небезызвестного Боба в статье про животных отнюдь не случайно. Дело в том, что некоторые акулы в реальной жизни выбрали губку в качестве своего дома. О полосатой песчаной акуле, небольшом виде акул, который переставил роль губки в подводной иерархии пишет The New York Times.

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Австралийские ученые сделали неожиданное открытие, заметив крошечный акулий хвост, выглядывающий из губки, собранной в глубоких водах у побережья Западной Австралии. Проведя дальнейшее исследование, команда обнаружила не одну, а до 30 таких акул, уютно устроившихся внутри одной губки. Эта удивительная находка является первым в истории случаем использования акулами губок в качестве своего личного убежища.

Когда вы думаете об акулах, в голове сразу возникает образ огромной белой акулы. Однако акулы бывают самых разных форм и размеров. Например, полосатая песчаная кошачья акула вырастает всего до полутора метров. Такой маленький размер делает их более легкой мишенью для крупных морских обитателей, желающих полакомиться. Хелен О'Нил, специалист по рыбам, участвовавшая в исследовании, считает, что эти кошачьи акулы могут искать убежище в губках в дневное время, чтобы не стать чьим-то обедом.

Интересно, что эта привычка свойственна не только нескольким кошачьим акулам. Команда наблюдала, как 57 акул разного возраста и пола укрывались в двух видах губок. И, возможно, есть еще одна причина, по которой они выбрали именно губчатое жилище. Некоторые другие акулы откладывают яйца в губках, так что вполне вероятно, что эти кошачьи акулы используют их в качестве безопасных яслей для своих малышей.

Взор кошачьих акул пал на непримечательные подводные губки, в которых легко укрыться от хищников Фото: John Pogonoski

Получают ли губки какую-либо выгоду от такого образа жизни? О'Нил полагает, что акулы, возможно, поедают потенциальных губок-вредителей внутри, выступая в качестве своеобразной защиты для хозяев, которые одновременно являются их жилищем. Однако для того, чтобы знать наверняка, необходимы дополнительные исследования.

Хотя это открытие и было случайным, оно подчеркивает огромные тайны морских глубин и сложные взаимосвязи различных экосистем. Мы даже не видели сам процесс, когда эти акулы входили в губки или выходили из них, так что нам предстоит еще многое узнать об их необычном выборе места обитания. И хотя в ближайших планах нет более глубокого изучения этой темы, исследователи с нетерпением ждут того, что могут открыть будущие экспедиции.

Оказывается, акулы продолжают удивлять нас своим разнообразным поведением и образом жизни. Кто знает, что еще мы сможем обнаружить, углубляясь в наши океаны? Возможно, однажды, заглянув под старое, обросшее кораллами ведро, мы найдем там крохотного ворчливого планктона, который всю свою жизнь замышляет план похищения чего-то ценного у зажиточного краба, обитающего по соседству.

Ранее Фокус писал о том, что на берега Канады массово выбрасывались белые акулы и, на удивление, это хорошая новость. Только за последний год количество самых грозных хищников в океане, выброшенных на берег Канады, существенно возросло. Но исследователи не считают это проблемой.

Также Фокус писал о причинах нападения акул на людей. По мнению ученых, подводными монстрами не руководит голод и любовь к человечине, а их объяснение этого только удивляет.