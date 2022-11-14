Хто проживає на дні океану? Дуа Ліпа у відвертому вбранні з Патріком Старом (фото)
Артистка приміряла напівпрозору сукню з головним героєм мультфільму "Губка Боб".
27-річна британська співачка Дуа Ліпа приміряла відвертий мультяшний образ. Знімками у новому аутфіті з туру по Австралії знаменитість ділиться у своєму Instagram з майже 88 млн підписників.
Артистка постала у напівпрозорій сітчастій світло-рожевій сукні без ліфу. Її груди закривав лише Патрік Стар з легендарного мультфільму "Губка Боб Квадратні штани". Зі спідньої білизни Дуа Ліпа залишила рожеві стрінги. Волосся співачки було розпущене та накручене легенькими хвилями. На її обличчі зробили макіяж з акцентом на очі з блискітками.
У ролі аксесуарів зірка сцени косовського походження обрала мінімалістичні сережки-краплі та рукавички в тон основного образу.
"Під дном бікіні⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️", — підписала кадри з австралійського Мельбурна британська знаменитість.
"Нереальна", — прокоментувала образ співачки її менша сестра Рина Ліпа.
27-річна Дуа Ліпа часто демонструє стильні та відверті вбрання, якими надихає десятки мільйонів своїх фанатів по всьому світу.
Нагадаємо, Дуа Ліпа приміряла ідеальне взуття для зими 2022/23.
Також Фокус писав про нещодавній скандал у Катарі, під час якого Дуа Ліпа відмовилася виступати на відкритті Чемпіонату світу з футболу.