Хто проживає на дні океану? Дуа Ліпа у відвертому вбранні з Патріком Старом (фото)

Артистка приміряла напівпрозору сукню з головним героєм мультфільму "Губка Боб".

Related video

27-річна британська співачка Дуа Ліпа приміряла відвертий мультяшний образ. Знімками у новому аутфіті з туру по Австралії знаменитість ділиться у своєму Instagram з майже 88 млн підписників.

Артистка постала у напівпрозорій сітчастій світло-рожевій сукні без ліфу. Її груди закривав лише Патрік Стар з легендарного мультфільму "Губка Боб Квадратні штани". Зі спідньої білизни Дуа Ліпа залишила рожеві стрінги. Волосся співачки було розпущене та накручене легенькими хвилями. На її обличчі зробили макіяж з акцентом на очі з блискітками.

У ролі аксесуарів зірка сцени косовського походження обрала мінімалістичні сережки-краплі та рукавички в тон основного образу.

[ + – ] Дуа Ліпа

"Під дном бікіні⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️", — підписала кадри з австралійського Мельбурна британська знаменитість.

[ + – ] Дуа Ліпа

"Нереальна", — прокоментувала образ співачки її менша сестра Рина Ліпа.

27-річна Дуа Ліпа часто демонструє стильні та відверті вбрання, якими надихає десятки мільйонів своїх фанатів по всьому світу.

Нагадаємо, Дуа Ліпа приміряла ідеальне взуття для зими 2022/23.

Також Фокус писав про нещодавній скандал у Катарі, під час якого Дуа Ліпа відмовилася виступати на відкритті Чемпіонату світу з футболу.