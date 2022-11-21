Дуа Ліпа відвідала прощальний концерт Елтона Джона

Таке ж вбрання раніше носила Кім Кардаш'ян.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа відвідала шоу свого колеги та друга Елтона Джона, який проводиться в межах його останнього світового туру Farewell Yellow Brick Road. Про це повідомляє Variety.

Для появи зірка обрала чорну сукню від бренду Balenciaga.

Наряд був виконаний на одне плече, мав довгий шлейф і складався з великої кількості драпірувань. За рахунок цього створювався "пом'ятий" ефект. Свій лук знаменитість доповнила високими рукавичками.

Волосся Дуа розпустила, зробила макіяж з акцентом на очах, а також завершила образ прикрасами зі смарагдами та діамантами.

Упродовж майже двогодинного сету Елтон Джон виконав усі хіти за свою 55-річну кар'єру. Свій виступ музикант завершив піснею Goodbye Yellow Brick Road, яка дала назву його прощальному туру.

Крім того, цього ж дня відбулася церемонія American Music Awards, на яку Дуа не потрапила через концерт Елтона. На цьому заході обидва музики отримали нагороду "Краща колаборація року" за спільний трек Cold Heart.

Нагадаємо, співачка Дуа Ліпа показала образ, який може загіпнотизувати.

Також Фокус писав про відвертий образ Дуа Ліпи з головним героєм культового мультфільму про Губку Боба.