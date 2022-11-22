Гайді Клум показала свій конфуз з штанами на заході

Знаменитість відвідала концерт легендарного співака у прозорому чорному костюмі.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум та за сумісництвом відома телеведуча відвідала шоу Farewell Yellow Brick Road, яке проводилося на бейсбольному стадіоні "Доджер" Лос-Анджелесі. Це був концерт легендарного британського співака Елтона Джона, організований у межах його прощального туру. Про це пише Express.

На концерт Гайді одягла прозорий чорний мереживний штанний костюм від бренду Moschino із колекції осінь-зима 2022 року.

Свій аутфіт вона доповнила яскравим макіяжем та шовковим топом у білизняному стилі з глибоким декольте.

Судячи з постів в Instagram-акаунті моделі, штани костюма виявилися для неї малі, тому перед заходом вона звернулася до друга-дизайнера Янніка Дзамбоні, який пришив їй петельку, щоб вона все ж таки могла одягнути костюм на захід.

Також супермодель опублікувала відеоролик з чоловіком. На ньому вони разом насолоджувалися на концерті піснею Елтона Джона.

Нагадаємо, 27-річна британська співачка Дуа Ліпа також відвідала шоу свого колеги та друга Елтона Джона, який проводиться в межах його останнього світового туру Farewell Yellow Brick Road.