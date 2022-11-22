Испанскую королеву Летицию подвел портной (фото)

Королева продемонстрировала изящный и оригинальный образ.

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20 ноября члены королевской семьи Испании посетили на аудиенцию с участниками ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. 50-летняя испанская королева Летиция выбрала для мероприятия весьма эффектный аутфит total black. Об этом сообщает Daily express.

Летиция надела брючный костюм от бренда Рertegaz, который состоял из укороченных классических брюк и жакета с черными перьями на рукавах. Свой наряд королева Испании дополнила прозрачными слингбэками от Manolo Blahnik и бриллиантовыми серьгами Chanel.

[ + – ] Королева Летиция и король Филипп VI Фото: royalportraitsgallery.com

Волосы у Летиции были собраны в пучок, что подчеркивало длинную шею и точеный профиль.

[ + – ] Королева Летиция Фото: Getty Images

Однако одна маленькая деталь слегка подпортила общее впечатление от образа — брюки королевы были укорочены неодинаково: правая штанина была на несколько сантиметров длиннее левой, что, к сожалению, было весьма заметно.

Фото: Getty Images

Напомним, Летиция известна своим пристрастием к испанским брендам, даже когда они относятся к масс-маркету, но для официального визита в Хорватии она выбрала оригинальный наряд от Teresa Helbig за 3500 долларов.