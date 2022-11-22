Испанскую королеву Летицию подвел портной (фото)
Королева продемонстрировала изящный и оригинальный образ.
20 ноября члены королевской семьи Испании посетили на аудиенцию с участниками ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. 50-летняя испанская королева Летиция выбрала для мероприятия весьма эффектный аутфит total black. Об этом сообщает Daily express.
Летиция надела брючный костюм от бренда Рertegaz, который состоял из укороченных классических брюк и жакета с черными перьями на рукавах. Свой наряд королева Испании дополнила прозрачными слингбэками от Manolo Blahnik и бриллиантовыми серьгами Chanel.
Волосы у Летиции были собраны в пучок, что подчеркивало длинную шею и точеный профиль.
Однако одна маленькая деталь слегка подпортила общее впечатление от образа — брюки королевы были укорочены неодинаково: правая штанина была на несколько сантиметров длиннее левой, что, к сожалению, было весьма заметно.
Напомним, Летиция известна своим пристрастием к испанским брендам, даже когда они относятся к масс-маркету, но для официального визита в Хорватии она выбрала оригинальный наряд от Teresa Helbig за 3500 долларов.