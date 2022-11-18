Королева Летиция вышла в свет в комбинезоне за 3 тысячи долларов

Королева Испании сопровождает своего супруга во время официального визита в Хорватию.

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Королева Испании Летиция вышла в свет в оригинальном наряде. Она прибыла в Хорватию с официальным визитом вместе со своим супругом, королем Филиппом VI. Об этом пишет Daily Mail.

Летиция известна своим пристрастием к испанским брендам, даже когда они относятся к масс-маркету, но в этот раз она выбрала оригинальный наряд от Teresa Helbig за 3500 долларов.

[ + – ] Королева Летиция оказалась поклонницей комбинезонов Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Комбинезон отличает интересный крой, который напоминает пуловер, надетый поверх рубашки, а также широкие брюки-кюлоты.

Образ она дополнила сапогами на шпильке, подходящей сумочкой и золотыми серьгами-кольцами.

Летиция и ее супруг посетили научный бизнес-форум в Загребе.

[ + – ] Королева Летиция оказалась поклонницей комбинезонов Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Ранее королева Испании появилась в очень оригинальном и очень бюджетном наряде на кинофестивале в Наварре. Для выхода она выбрала плиссированную юбку от H&M за 150 долларов с дыркой на колене, за что кокетливый наряд уже прозвали "юбка куку".

А на открытии Королевского театрального сезона в Мадриде Летиция была в изумительном синем платье, вырез на спине которого демонстрировал тот факт, что 50-летняя королева находится в отличной форме.

Тренер по здоровому образу жизни рассказала, что Летиция применяет 28-дневную противовоспалительную диету доктора Перриконе, чтобы ее кожа выглядела свежей.

А также королева пьет много воды и избегает продуктов, содержащих крахмал, вроде картофеля. Также она не употребляет газированные напитки, рис, хлеб и фруктовые соки с высоким содержанием сахара.