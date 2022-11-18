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Стиль жизни

Королева Летиция вышла в свет в комбинезоне за 3 тысячи долларов

Королева Летиция, королева испании, комбинезон, модный выход, модный образ, модный образ королевы летиции
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey | Королева Летиция в Загребе

Королева Испании сопровождает своего супруга во время официального визита в Хорватию.

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Королева Испании Летиция вышла в свет в оригинальном наряде. Она прибыла в Хорватию с официальным визитом вместе со своим супругом, королем Филиппом VI. Об этом пишет Daily Mail.

Летиция известна своим пристрастием к испанским брендам, даже когда они относятся к масс-маркету, но в этот раз она выбрала оригинальный наряд от Teresa Helbig за 3500 долларов.

Королева Летиция, королева испании, комбинезон, модный выход, модный образ, модный образ королевы летиции Fullscreen
Королева Летиция оказалась поклонницей комбинезонов
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Комбинезон отличает интересный крой, который напоминает пуловер, надетый поверх рубашки, а также широкие брюки-кюлоты.

Образ она дополнила сапогами на шпильке, подходящей сумочкой и золотыми серьгами-кольцами.

Летиция и ее супруг посетили научный бизнес-форум в Загребе.

Королева Летиция, королева испании, комбинезон, модный выход, модный образ, модный образ королевы летиции Fullscreen
Королева Летиция оказалась поклонницей комбинезонов
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Ранее королева Испании появилась в очень оригинальном и очень бюджетном наряде на кинофестивале в Наварре. Для выхода она выбрала плиссированную юбку от H&M за 150 долларов с дыркой на колене, за что кокетливый наряд уже прозвали "юбка куку".

А на открытии Королевского театрального сезона в Мадриде Летиция была в изумительном синем платье, вырез на спине которого демонстрировал тот факт, что 50-летняя королева находится в отличной форме.

Тренер по здоровому образу жизни рассказала, что Летиция применяет 28-дневную противовоспалительную диету доктора Перриконе, чтобы ее кожа выглядела свежей.

А также королева пьет много воды и избегает продуктов, содержащих крахмал, вроде картофеля. Также она не употребляет газированные напитки, рис, хлеб и фруктовые соки с высоким содержанием сахара.