Королева Летиція вийшла у світ у комбінезоні за 3 тисячі доларів

Королева Іспанії супроводжує свого чоловіка під час офіційного візиту в Хорватію.

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Королева Іспанії Летиція побачила світ в оригінальному вбранні. Вона прибула до Хорватії з офіційним візитом разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом VI. Про це пише Daily Mail.

Летиція відома своєю пристрастю до іспанських брендів, навіть коли вони належать до мас-маркету, але цього разу вона обрала оригінальне вбрання від Teresa Helbig за 3 500 доларів.

[ + – ] Королева Летиція виявилася шанувальницею комбінезонів Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Комбінезон відрізняє цікавий крій, що нагадує пуловер, одягнений поверх сорочки, а також широкі штани-кюлоти.

Образ вона доповнила чоботами на шпильці, відповідною сумочкою і золотими сережками-кільцями.

Летиція та її чоловік відвідали науковий бізнес-форум у Загребі.

[ + – ] Королева Летиція виявилася шанувальницею комбінезонів Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Раніше королева Іспанії з'явилася в дуже оригінальному та дуже бюджетному вбранні на кінофестивалі у Наваррі. Для виходу вона обрала плісировану спідницю від H&M за 150 доларів із діркою на коліні, за що кокетливий наряд вже прозвали "спідниця куку".

А на відкритті Королівського театрального сезону в Мадриді Летиція була у дивовижній синій сукні, виріз на спині якої демонстрував той факт, що 50-річна королева знаходиться у чудовій формі.

Тренерка зі здорового способу життя розповіла, що Летиція застосовує 28-денну протизапальну дієту доктора Перріконе, щоб її шкіра виглядала свіжою.

А також королева п'є багато води й уникає продуктів, що містять крохмаль, на кшталт картоплі. Також вона не вживає газованих напоїв, рису, хліба та фруктових соків із високим вмістом цукру.