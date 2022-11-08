Експертка розкрила секрет стрункості 50-річної королеви Летиції

У свої 50 років королева-консорт має струнку і привабливу фігуру.

Related video

Експертка зі здорового способу життя Симона Томас розповіла, як Летиції вдається залишатися такою привабливою жінкою. Про це пише express.co.uk.

Вона зазначає, що королева Іспанії приваблива жінка і "надихаючий зразок для наслідування у світі, повному фільтрів та уявлень про те, що тільки молоді жінки привабливі".

[ + – ] Королева-консорт Летиція Фото: Getty Images

"Вона справляє враження яскравої жінки, яка серйозно ставиться до своєї роботи та ролі. Оскільки вона знаходиться в увазі у публіки, вона добре працює над створенням дивовижного іміджу, я можу собі уявити, що від неї чекають, але це збільшує тиск, особливо коли вона стає старшою. Летиція, безумовно, струнка, завжди носить класичний одяг, що добре сидить, а її темне волосся блищить так, як багато хто тільки міг би мріяти", — каже Симона Томас.

Тренерка зі здорового способу життя розповіла, що Летиція застосовує 28-денну протизапальну дієту доктора Перріконе. Ця дієта націлена на усунення запальних процесів, які є причиною порушення структури шкіри, через що і з'являються зморшки та низка захворювань, що погіршують зовнішній вигляд.

[ + – ] Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією Фото: Getty Images

"Як і в багатьох інших дієтах, продукти, включаючи хліб, макарони, пластівці, рис, все смажене, картопля, чипси, фруктові соки та газовані напої, заборонені, і, як повідомляється, Летиція випиває до трьох літрів води на день. Оскільки дієта доктора Перріконе спрямована на омолодження та протизапальну дію, ми припускаємо, що вона дотримуватиметься дієти, багатої лососем, свіжими фруктами та овочами, а також корисними маслами, що є досить типовим для середземноморських країн, таких як Іспанія", — наголосила Томас.

На її думку, королева Летиція харчується звичайною їжею, але в неї, як у королівської особи, звичайно, є привілеї. Крім того, під час поїздок або коли в неї занадто багато роботи, поряд з нею є людина, яка стежить за її харчуванням та необхідною кількістю води.

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція організували обід у Королівському палаці Мадрида на честь президента Парагваю Маріо Абдо Бенітеса та першої леді Сільвани Лопес Морейра.

Також Фокус писав, що для того, щоб залишатися здоровою та бадьорою, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон дотримується дієти, що складається з фруктів та овочів, а також підтримує послідовний режим тренувань.