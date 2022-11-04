Королева Летиція зустрілася з президентом і першою леді Парагваю

Королева та перша леді вибрали вбрання в одному кольорі для цієї зустрічі.

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Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція організували обід у Королівському палаці Мадрида на честь президента Парагваю Маріо Абдо Бенітеса та першої леді Сільвани Лопес Морейра. Про це пише DailyMail.

Для цієї зустрічі королева Іспанії обрала білу елегантну сукню у дрібний горох з прозорими шифоновими рукавами від свого улюбленого бренду Carolina Herrera. Спереду вбрання було прикрашене кількома складками, а талію підкреслював пояс.

У свій образ Летиція додала чорні туфлі на шпильці з невеликим бантом від Magrit, а також кілька сережок з великими перлинами. Завершив її образ макіяж у ніжно-рожевій гамі.

Її 54-річний чоловік був у елегантному чорному костюмі та краватці фіолетового кольору.

Водночас 48-річна перша леді Парагваю також віддала перевагу світлій сукні з рукавами, але її вбрання було прикрашене цікавою аплікацією у вигляді дитячих малюнків.

[ + – ] Ділова зустріч Іспанія-Парагвай Фото: Casa Real

Нагадаємо, що королева Летиція, підтримуючи імідж найелегантнішої, з'явилася у приголомшливому вбранні на вечері з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та його дружиною Ельке Бюденбендер.

Також Фокус писав, що королева Летиція відвідала Королівську інженерну академію у Мадриді і обрала для візиту білу сукню з чорною вишивкою, яку також одягала раніше, але у вечірньому варіанті.