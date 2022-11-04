Королева Летиция встретилась с президентом и первой леди Парагвая

Королева и первая леди выбрали наряды в одном цвете для этой встречи.

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Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция организовали обед в Королевском дворце Мадрида в честь президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и первой леди Сильваны Лопес Морейра. Об этом пишет DailyMail.

Для этой встречи королева Испании выбрала белое элегантное платье в мелкий горох с прозрачными шифоновыми рукавами от своего любимого бренда Carolina Herrera. Спереди наряд был украшен несколькими складками, а талию подчеркивал пояс.

В свой образ Летиция добавила черные туфли на шпильке с небольшим бантом от Magrit, а также пару сережек с крупными жемчужинами. Завершил ее образ макияж в нежно-розовой гамме.

Ее 54-летний муж был в элегантном черном костюме и галстуке фиолетового цвета.

Между тем, 48-летняя первая леди Парагвая также отдала предпочтение светлому платью с рукавами, но ее наряд был украшен интересной аппликацией в виде детских рисунков.

[ + – ] Деловая встреча Испания-Парагвай Фото: Casa Real

Напомним, что королева Летиция, поддерживая имидж самой элегантной, появилась в потрясающем наряде на ужине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Бюденбендер.

Также Фокус писал, что королева Летиция посетила Королевскую инженерную академию в Мадриде и выбрала для визита белое платье с черной вышивкой, которое также надевала ранее, но в более вечернем варианте.