Эксперт раскрыл секрет стройности 50-летней королевы Летиции
В свои 50 лет королева-консорт обладает стройной и привлекательной фигурой.
Эксперт по здоровому образу жизни Симона Томас рассказала, как Летиции удается оставаться такой привлекательной женщиной. Об этом пишет express.co.uk.
Она отмечает, что королева Испании привлекательная женщина и "вдохновляющий образец для подражания в мире, полном фильтров и представлений о том, что только молодые женщины привлекательны".
"Она производит впечатление яркой женщины, которая серьезно относится к своей работе и роли. Поскольку она находится на виду у публики, она хорошо работает над созданием впечатляющего имиджа, я могу себе представить, что от нее ожидают, но это увеличивает давление, особенно когда она становится старше. Летиция, безусловно, стройная, всегда носит хорошо сидящую классическую одежду, а ее темные волосы блестят так, как многие только могли бы мечтать", — говорит Симона Томас.
Тренер по здоровому образу жизни рассказала, что Летиция применяет 28-дневную противовоспалительную диету доктора Перриконе. Данная диета нацелена на устранение воспалительных процессов, которые являются причиной нарушения структуры кожи, из-за чего и появляются морщины и ряд заболеваний, ухудшающих внешний вид.
"Как и во многих других диетах, продукты, включая хлеб, макароны, хлопья, рис, все жареное, картофель, чипсы, фруктовые соки и газированные напитки, запрещены, и, как сообщается, Летиция выпивает до трех литров воды в день. Поскольку диета доктора Перриконе направлена на омоложение и противовоспалительное действие, мы предполагаем, что она будет придерживаться диеты, богатой лососем, свежими фруктами и овощами, а также полезными маслами, что довольно типично для средиземноморских стран, таких как Испания", — подчеркнула Томас.
По ее мнению, королева Летиция питается обычной едой, но у нее, как у королевской особы, конечно, есть привилегии. Кроме того, во время поездок или когда у нее слишком много работы, рядом с ней есть человек, который следит за ее питанием и необходимым количеством воды.
Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция организовали обед в Королевском дворце Мадрида в честь президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и первой леди Сильваны Лопес Морейра.
Также Фокус писал, что для того, чтобы оставаться здоровой и бодрой, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон соблюдает диету, состоящую из фруктов и овощей, а также поддерживает последовательный режим тренировок.