Іспанську королеву Летицію підвів кравець (фото)
Королева продемонструвала витончений та оригінальний образ.
20 листопада члени королівської родини Іспанії відвідали аудієнцію з учасниками щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО. 50-річна іспанська королева Летиція обрала для події дуже ефектний аутфіт total black. Про це повідомляє Daily Express.
Летиція одягла штанний костюм від бренду Рertegaz, який складався з укорочених класичних штанів та жакета з чорним пір'ям на рукавах. Своє вбрання королева Іспанії доповнила прозорими слінгбеками від Manolo Blahnik та діамантовими сережками Chanel.
Волосся у Летиції було зібране в пучок, що підкреслювало довгу шию і гострий профіль.
Однак одна маленька деталь трохи зіпсувала загальне враження від образу — штани королеви були вкорочені неоднаково: права штанина була на кілька сантиметрів довша за ліву, що, на жаль, було дуже помітно.
Нагадаємо, Летиція відома своєю пристрастю до іспанських брендів, навіть коли вони належать до мас-маркету, але для офіційного візиту у Хорватію вона обрала оригінальне вбрання від Teresa Helbig за 3500 доларів.