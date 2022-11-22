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Стиль життя

Іспанську королеву Летицію підвів кравець (фото)

Королева Летиція, королева Іспанії, стиль королеви Іспанії
Фото: Getty Images | Королева Летиція

Королева продемонструвала витончений та оригінальний образ.

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20 листопада члени королівської родини Іспанії відвідали аудієнцію з учасниками щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО. 50-річна іспанська королева Летиція обрала для події дуже ефектний аутфіт total black. Про це повідомляє Daily Express.

Летиція одягла штанний костюм від бренду Рertegaz, який складався з укорочених класичних штанів та жакета з чорним пір'ям на рукавах. Своє вбрання королева Іспанії доповнила прозорими слінгбеками від Manolo Blahnik та діамантовими сережками Chanel.

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Королева Летиція та король Філіп VI
Фото: royalportraitsgallery.com

Волосся у Летиції було зібране в пучок, що підкреслювало довгу шию і гострий профіль.

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Корольова Летиція
Фото: Getty Images

Однак одна маленька деталь трохи зіпсувала загальне враження від образу — штани королеви були вкорочені неоднаково: права штанина була на кілька сантиметрів довша за ліву, що, на жаль, було дуже помітно.

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Фото: Getty Images

Нагадаємо, Летиція відома своєю пристрастю до іспанських брендів, навіть коли вони належать до мас-маркету, але для офіційного візиту у Хорватію вона обрала оригінальне вбрання від Teresa Helbig за 3500 доларів.