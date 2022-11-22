Принц Гарри и его супруга Меган записали трогательное обращение для Элтона Джона

Супруги записали видеообращение для своего друга.

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38-летний принц Гарри и 41-летняя Меган Маркл записали специальное видеопослание для своего друга Элтона Джона. Известно, что ролик показали перед концертом певца на стадионе Доджер, который был записан для Disney+. Об этом пишет Vanity Fair.

Легендарный британский певец Элтон Джон провел шоу в рамках своего последнего мирового тура Farewell Yellow Brick Road. На концерте он исполнил все хиты, созданные им за 55 лет карьеры.

В личном сообщении герцог Сассекский высказал благодарность 75-летнему Элтону Джону за то, что он был другом не только его покойной маме принцессе Диане, но и ему, а также его маленьким детям Арчи и Лилибет.

"Привет, Элтон, мы просто хотели поздравить", — сказала 41-летняя Меган в начале видеообращения пары. Затем вмешался Гарри, сказав: "И мы так гордимся вами. Мы так благодарны, что смогли увидеть вас и в вашем прощальном туре. И спасибо, что развлекали всех на протяжении стольких десятилетий. Спасибо за то, что вы были другом моей мамы, спасибо за то, что вы есть нашим другом. Спасибо за то, что вы друг для наших детей. Несмотря на то, что это официально ваш уход на пенсию, это не будет вашим последним выступлением, мы это знаем. Но мы любим вас и поздравляем с невероятной карьерой", — сказал принц Гарри.

Супруги выглядели радостными во время записи видео, особенно Меган. В конце ролика герцогиня Сассекская с любовью положила голову своему мужу Гарри на плечо.

Напомним, Элтон Джон выступал на свадьбе Гарри и Меган в Виндзорском замке в 2018 году. Также легендарный певец выступал на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы в июне 2022 года.

Также Фокус писал, что 27-летняя британская певица Дуа Липа посетила шоу своего коллеги и друга Элтона Джона, проводимого рамках его последнего мирового тура Farewell Yellow Brick Road.