Принц Гаррі та його дружина Меган записали зворушливе звернення для Елтона Джона

Подружжя записало відеозвернення для свого друга.

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38-річний принц Гаррі та 41-річна Меган Маркл записали спеціальне відеопослання для свого друга Елтона Джона. Відомо, що ролик показали перед концертом співака на стадіоні Доджер, записаний для Disney+. Про це пише Vanity Fair.

Легендарний британський співак Елтон Джон провів шоу в межах свого останнього світового туру Farewell Yellow Brick Road. На концерті він виконав усі хіти, створені ним за 55 років кар'єри.

В особистому повідомленні герцог Сассекський висловив подяку 75-річному Елтону Джону за те, що він був другом не лише його покійній мамі принцесі Діані, а і йому, а також його маленьким дітям Арчі та Лілібет.

"Привіт, Елтоне, ми просто хотіли привітати, — сказала 41-річна Меган на початку відеозвернення пари. Потім втрутився Гаррі, сказавши: — І ми так пишаємося вами. Ми такі вдячні, що змогли побачити вас і у вашому прощальному турі. І дякую, що розважали всіх протягом стількох десятиліть. Дякую за те, що ви були другом моєї мами, дякую за те, що ви є нашим другом. Дякую за те, що ви друг для наших дітей. Незважаючи на те, що це офіційно ваш відхід на пенсію, це не буде вашим останнім виступом, ми це знаємо, але ми любимо вас і вітаємо з неймовірною кар'єрою", — сказав принц Гаррі.

Подружжя мало радісний вигляд під час запису відео, особливо Меган. Наприкінці ролика герцогиня Сассекська з любов'ю поклала голову своєму чоловікові Гаррі на плече.

Нагадаємо, Елтон Джон виступав на весіллі Гаррі та Меган у Віндзорському замку у 2018 році. Також легендарний співак виступав на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети в червні 2022 року.

Також Фокус писав, що 27-річна британська співачка Дуа Ліпа відвідала шоу свого колеги та друга Елтона Джона, що проводиться в межах його останнього світового туру Farewell Yellow Brick Road.