Организаторы "Евровидения" ввели новые правила голосования: что изменилось

Музыкальный конкурс "Еровидение — 2023" будет проходить по новым правилам. Европейский вещательный союз изменил правила голосования и дал больше прав зрителям конкурса, говорится на официальном сайте музыкального конкурса.

Так, при определении участников, которые выходят в финал из полуфиналов, будут учитываться только голоса зрителей.

Члены жюри все равно будут продолжать голосовать в полуфиналах, но лишь на случай, если вдруг результаты телеголосования будут недоступны. Если организаторы Евровидения снова увидят странные баллы жюри в полуфиналах, как это произошло в 2022 году, такие жюри будут дисквалифицированы с финала конкурса.

Коме того, впервые в истории "Евровидения" поучаствовать в определении победителя смогут и зрители из неучаствующих в нем стран.

Однако есть одна существенная деталь. Зрители из стран-участниц смогут проголосовать с помощью СМС или через приложение "Евровидения". Те же, кто живет в странах, не участвующих в конкурсе, смогут это сделать через защищенную онлайн-платформу, зарегистрировавшись с помощью кредитной карты банка своей страны.

Полный список стран, которые смогут принять участие в голосовании rest of the world будет опубликован ближе к конкурсу.

"Евровидение — 2023": что о нем известно

В следующем году международный музыкальный конкурс состоится в Ливерпуле. Уже известно, что полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал 13 мая!

В "Евровидении — 2023" примут участие участники из 37 стран мира.

В организационные процессы, кроме принимающей страны, будет вовлечена и наша страна. Именно Украина должна была принимать "Евровидение" в 2023 году, но из-за полномасштабной войны с РФ это стало невозможным.

Напомним, в Украине выбрали 10 участников Нацотбора на Евровидение-2023. Среди конкурсантов в этом году –– Jerry Heil, дуэт TVORCHI, бандуристка Krutь и ряд исполнителей, пока не известных широкой аудитории. Презентация песен и жеребьевка состоится в начале декабря.

Ранее Фокус писал о том, что финские рокеры The Rasmus и украинская рэп-группа Kalush Orchestra, победившая на "Евровидении-2022", выпустила совместную композицию на основе суперхита финнов 2003 года — "In The Shadows of Ukraine".