Організатори "Євробачення" запровадили нові правила голосування: що змінилося

Члени журі все одно продовжуватимуть голосувати в півфіналах. А ось при визначенні фіналістів враховуватимуться лише голоси телеглядачів.

Музичний конкурс "Єробачення — 2023" проходитиме за новими правилами. Європейська мовна спілка змінила правила голосування та надала більше прав глядачам конкурсу, йдеться на офіційному сайті музичного конкурсу.

Для визначення учасників, які виходять у фінал із півфіналів, враховуватимуться лише голоси глядачів.

Члени журі все одно продовжуватимуть голосувати в півфіналах, але лише на випадок, якщо раптом результати телеголосування будуть недоступними. Якщо організатори Євробачення знову побачать дивні бали журі в півфіналах, як це сталося у 2022 році, такі журі будуть дискваліфіковані з фіналу конкурсу.

Крім того, вперше в історії "Євробачення" взяти участь у визначенні переможця зможуть і глядачі з країн, що не беруть у ньому участі.

Однак є одна істотна деталь. Глядачі з країн-учасниць зможуть проголосувати за допомогою СМС або через програму "Євробачення". Ті ж, хто живе в країнах, що не беруть участі у конкурсі, зможуть це зробити через захищену онлайн-платформу, зареєструвавшись за допомогою кредитної картки банку своєї країни.

Повний список країн, які зможуть взяти участь у голосуванні rest of the world, буде опубліковано ближче до конкурсу.

"Євробачення — 2023": що про нього відомо

Наступного року міжнародний музичний конкурс відбудеться в Ліверпулі. Вже відомо, що півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал 13 травня.

У "Євробаченні — 2023" візьмуть участь учасники з 37 країн світу.

До організаційних процесів, крім країни, що приймає, буде залучена й наша країна. Саме Україна мала приймати "Євробачення" у 2023 році, але через повномасштабну війну з РФ це стало неможливим.

Нагадаємо, в Україні обрали 10 учасників Нацвідбору на Євробачення-2023. Серед конкурсантів цього року — Jerry Heil, дует TVORCHI, бандуристка Krutь і низка виконавців, поки не відомих широкій аудиторії. Презентація пісень і жеребкування відбудеться на початку грудня.

Раніше Фокус писав про те, що фінські рокери The Rasmus і український реп-гурт Kalush Orchestra, який переміг на "Євробаченні-2022", випустив спільну композицію на основі суперхіта фінів 2003 року — In The Shadows of Ukraine.