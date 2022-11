В Україні обрали 10 учасників Нацвідбору на Євробачення-2023: хто потрапив у шорт-лист

Серед конкурсантів цього року — Jerry Heil, дует TVORCHI, бандуристка Krutь і низка виконавців, поки не відомих широкій аудиторії. Презентація пісень і жеребкування відбудеться на початку грудня.

У четвер, 17 листопада, організатори Національного відбору на Євробачення 2023 року оголосили список із десяти конкурсантів, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі наступного року. Про це повідомляє "Суспільне".

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування виступів відбудеться на початку грудня. Фінал Нацвідбору пройде рівно за місяць — 17 грудня.

Серед цьогорічних конкурсантів перебувають уже такі популярні в Україні музиканти як співачка Jerry Heil, дует TVORCHI та бандуристка Krutь (усі вони вже брали участь у Нацвідборах на Євробачення в попередні роки), так і низка виконавців, поки не відомих широкій аудиторії.

Учасники фіналу Нацвідбору Євробачення-2023 в Україні:

2TONE — "Квітка" Angelina — Stronger DEMCHUK — Alive FIINKA — "Довбуш" Jerry Heil — WHEN GOD SHUT THE DOOR KRUTЬ — "Колискова" Moisei — I'm Not Alone OY Sound System — "Ой, сумую" Tember Blanche — "Я вдома" TVORCHI — Heart Of Steel

Фото: Суспільне

"Я дуже вдячний усім музикантам, які за справді складних обставин, і емоційних, і побутових — часто під сиренами та обстрілами, у підвалах і за відсутності світла — зробили цю важливу роботу. Завдання складне, бо, крім того, щоб написати гарну пісню, що чіпляє людей, записати її в студії та виконати наживо на прослуховуваннях, учасники фіналу мали виконати всі правила, встановлені Нацвідбором", –– прокоментував відбір конкурсантів музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров.

Міжнародний музичний конкурс Євробачення-2023 пройде в травні наступного року в Ліверпулі, Великобританія.

