В Украине выбрали 10 участников Нацотбора на Евровидение-2023: кто попал в шорт-лист

В четверг, 17 ноября, организаторы Национального отбора на Евровидение 2023 объявили список из десяти конкурсантов, которые будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в следующем году. Об этом сообщает "Суспільне".

Презентация песен участников финала и жеребьевка выступлений состоится в начале декабря. Финал Нацотбора пройдет ровно через месяц — 17 декабря.

Среди конкурсантов в этом году значатся уже такие популярные в Украине музыканты как певица Jerry Heil, дуэт TVORCHI и бандуристка Krutь (все они уже принимали участие в Нацотборах на Евровидение в предыдущие годы), так и ряд исполнителей, пока не известных широкой аудитории.

Участники финала Нацотбора Евровидения-2023 в Украине:

2TONE — "Цветок" Angelina — "Stronger" DEMCHUK — "Alive" FIINKA — "Довбуш" Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR" KRUTЬ — "Колыбельная" Moisei — "I'm Not Alone" OY Sound System — "Ой, тоскую" Tember Blanche — "Я дома" TVORCHI — "Heart Of Steel"

Фото: Суспільне

"Я очень благодарен всем музыкантам, которые при действительно сложных обстоятельствах, и эмоциональных и бытовых — часто под сиренами и обстрелами, в подвалах и при отсутствии света — сделали эту важную работу. Задача сложная, потому что кроме того, чтобы написать хорошую песню, цепляющую людей, записать ее в студии и выполнить вживую на прослушиваниях, участники финала должны были выполнить все правила, установленные Нацотбором", –– прокомментировал отбор конкурсантов музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 Дмитрий Шуров.

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2023 пройдет в мае следующего года в Ливерпуле, Великобритания.

