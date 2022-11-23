23 ноября 2022 года: Эраст и Родион - что сегодня нельзя делать

Сегодня древние поверья запрещают выходить вечером из дома и отправляться в дальние поездки.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает шесть апостолов: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. В это день люди шли в церковь и святили хлеб и соль. Принято было угощать хлебом нищих и больных, считалось, что они ближе к Богу и через них он услышит просьбы о помощи.

Что нельзя делать 23 ноября?

► выходить вечером из дома

► отправляться в дальние поездки

Народные поверья и приметы:

► 23 ноября следует помогать бедным и путешественникам: верили, что нищие находятся ближе к Богу и через них Господь услышит молитву и поможет.

► Если в этот день будет сильная непогода, то нужно выйти на крыльцо и низко поклониться земле. Это Земля разозлилась на людей, и хочет их наказать.

► Если на Эраста и Родиона угостить человека, с которым вы сейчас не очень ладите, освященным хлебом, то скоро отношения улучшатся.

► Если 23 ноября стоит солнечная и теплая погода, то человек, появившийся на свет в этот день, проживет долгую и счастливую жизнь.

День ангела празднуют:

Августин, Александр, Алексей, Аникей, Аполлон, Борис, Денис, Иван, Константин, Милий, Михаил, Николай, Нифонт, Олимп, Орест, Петр, Прокофий, Родион, Серафим, Сосипатр, Третьяк (Тертий), Феостирикт, Четвертак (Кварт), Эраст, Анна, Ольга, Феоктиста

Родились сегодня:

1966 — Венсан Кассель, французский актер и продюсер, лауреат премий "Сезар" и "Люмьер"

А также в этот день:

1852 — в Англии введены первые почтовые ящики

1934 — на центральных дорогах Америки и Европы начинают устанавливать недавно изобретенные световозвращающие отражатели для разделительных полос

1935 — американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетает на самолете через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса

1936 — вышел первый номер американского журнала "Life"

1954 — в США "Дженерал Моторс" выпустил свой 50-миллионный автомобиль — позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле"

1991 — Фредди Меркьюри подтвердил слухи, что он болен СПИДом. На следующий день он скончался