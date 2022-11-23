23 листопада 2022 року: Ераст і Родіон — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні стародавні повір'я забороняють виходити ввечері з дому та вирушати у далекі поїздки.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує шість апостолів: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта та Тертія. Цього дня люди йшли до церкви та святили хліб і сіль. Заведено було пригощати хлібом жебраків і хворих, вважалося, що вони ближчі до Бога і через них він почує прохання про допомогу.

Що не можна робити 23 листопада?

► виходити ввечері з дому

► вирушати в далекі поїздки

Народні повір'я та прикмети:

► 23 листопада варто допомагати бідним і мандрівникам: вірили, що жебраки знаходяться ближче до Бога і через них Господь почує молитву та допоможе.

► Якщо у цей день буде сильна негода, то потрібно вийти на ґанок і низько вклонитися землі. Це Земля розлютилася на людей, і хоче їх покарати.

► Якщо на Ераста і Родіона пригостити людину, з якою ви зараз не дуже ладнаєте, освяченим хлібом, то незабаром стосунки покращаться.

► Якщо 23 листопада стоїть сонячна та тепла погода, то людина, яка з'явилася на світ цього дня, проживе довге та щасливе життя.

День ангела святкують:

Августин, Олександр, Олексій, Анікей, Аполлон, Борис, Денис, Іван, Костянтин, Мілій, Михайло, Микола, Ніфонт, Олімп, Орест, Петро, Прокопій, Родіон, Серафим, Сосипатр, Третяк (Тертій), Феостирикт, Четвертак (Кварт ), Ераст, Анна, Ольга, Феоктиста

Народилися сьогодні:

1966 — Венсан Кассель, французький актор і продюсер, лауреат премій "Сезар" та "Люм'єр"

А також цього дня:

1852 — в Англії введені перші поштові скриньки

1934 — на центральних дорогах Америки та Європи починають встановлювати нещодавно винайдені світлоповертальні відбивачі для роздільних смуг

1935 — американський дослідник Лінкольн Елсворт уперше пролітає на літаку через всю Антарктиду, від моря Ведделла до моря Росса

1936 — вийшов перший номер американського журналу "Life"

1954 — у США "Дженерал Моторс" випустив свій 50-мільйонний автомобіль — позолочений спортивний двомісний закритий "Шевроле"

1991 — Фредді Мерк'юрі підтвердив чутки, що він хворий на СНІД. Наступного дня він помер