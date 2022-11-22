Дочь Моники Беллуччи показала самый стильный образ 2022 года (фото)

Старшая дочь знаменитой пары обладает невероятными внешними данными.

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В личном Instagram-аккаунте Дева Кассель продемонстрировала серию фотографий, сделанных в рамках фотосессии для ноябрьского выпуска журнала Vogue Франция. Для съемки модель выбрала немало стильных образов от знаменитых брендов.

На одном из снимком 18-летняя дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и ее французского коллеги Венсана Касселя предстала в классических брюках со стрелками длиною в пол, а сверху накинула модное трикотажное платье с ассиметричной юбкой и удлиненными рукавами. Ее аутфит дополнили темно-коричневые лоферы с круглым носком.

[ + – ] Дева Кассель для Vogue Фото: Instagram d.casseluxxi

Подобная фишка надевать штаны с платьем снова вернулась в моду в прошлом году. Многие бренды до сих пор вводят его в свои коллекции. К таком приему в обычной жизни готовы немногие, а вот знаменитости и модные блогеры пробуют такие наряды.

Напомним, Дева Кассель продолжает путь своей знаменитой матери. Сначала девушка покорила модной подиум и стала лицом аромата Dior, украсила несколько обложек лучших фэшн-журналов мира, а теперь нацелилась и на актерскую карьеру. Дева снимется в фильме итальянского режиссера Лауры Лучетти "Прекрасное лето".