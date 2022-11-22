Дочка Моніки Беллуччі показала найстильніший образ 2022 року (фото)

Старша дочка знаменитої пари має неймовірні зовнішні дані.

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В особистому Instagram-акаунті Дева Кассель продемонструвала серію фотографій, зроблених у межах фотосесії для випуску листопадового журналу Vogue Франція. Для зйомки модель вибрала багато стильних образів від знаменитих брендів.

На одному зі знімком 18-річна дочка італійської акторки Моніки Беллуччі та її французького колеги Венсана Касселя постала в класичних штанах зі стрілками довжиною до підлоги, а зверху накинула модну трикотажну сукню з асиметричною спідницею та подовженими рукавами. Її аутфіт доповнили темно-коричневі лофери з круглим носком.

[ + – ] Дева Кассель для Vogue Фото: Instagram d.casseluxxi

Подібна фішка одягати штани із сукнею знову повернулася в моду минулого року. Багато брендів досі вводять її у свої колекції. До такого прийому у звичайному житті готові небагато, а ось знаменитості й модні блогери пробують такі вбрання.

Нагадаємо, Дева Кассель продовжує шлях своєї знаменитої матері. Спочатку дівчина підкорила модний подіум і стала обличчям аромату Dior, прикрасила кілька обкладинок найкращих фешн-журналів світу, а тепер націлилася й на акторську кар'єру. Дева зніметься у фільмі італійської режисерки Лаури Лукетті "Прекрасне літо".