Внучка Байдена в свадебном платье появилась на обложке Vogue с первой леди США

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28-летняя внучка американского президента Джо Байден Наоми и его жена Джилл украсили обложку американского Vogue. На фото, сджеланном Норманом Джином Роем, девушка позирует в свадебном платье от Ralph Lauren с высоким воротником и длинными рукавами из кружева шантильи, полулежа на плече обнимающей ее бабушки.

Автор снимка специально подчеркнул близость бабушки и внучки, которая явно чувствуется даже через фото. Наоми большую часть своей жизни прожила менее чем в миле от своих бабушки и дедушки

"Отношения не сильно изменились. Когда я училась в средней школе, мы жили так близко, и они были на каждом спортивном матче и наших школьных спектаклях. Мы по-прежнему делаем то же самое. Так было всегда", – призналась она.

В интервью журналистам Наоми рассказала о том, как шла подготовка к свадьбе, состоявшейся на Южной лужайке Белого дома перед 250 членами семьи и друзьями.

За несколько дней до торжества жених и невеста разучивали свой первый танец в Кросс-холле президентской резиденции на мраморном полу. Организацией свадьбы занимался Брайан Рафанелли, который готовил торжество для Челси Клинтон и Марка Мезвински. Он сумел превратить торжество в сказку и продумал все до мельчайших деталей, включая даже шрифты на пригласительных открытках, дизайн которых напоминал бусиноподобную отделку потолка Крестового зала.

""Никогда не думала, что меня будет волновать цвет шрифта в приглашении на свадьбу, но, кажется, мы с Питером потратили на это шесть часов", – сказала Наоми, уточнив, что в конце концов они остановились на черном цвете.

В 11 часов утра в субботу, 19 ноября, молодая пара, оба юриста – Наоми из вашингтонской фирмы "Арнольд и Портер" и Питер из Джорджтаунского юридического центра национальной безопасности – поженились в ясную и безоблачную погоду.

За время свадебных торжеств Наоми переодевалась несколько раз. На торжественном приеме с танцами, разрезанием торта и "всеми такими забавными вещами" девушка была в шелковом платье цвета слоновой кости Mikado Reem Acra без бретелек с вшитым в него жемчугом ее бабушки Роберты Буле. Для ночных танцев Наоми надела мини-платье Markarian с бахромой из бисера.

С 1800 года на Пенсильвания-авеню, 1600 было проведено всего 19 свадеб и четыре приема, в том числе одна для президента Гровера Кливленда и девять – для первых дочерей. Наоми Байден – первая внучка, вышедшая замуж на легендарной территории. В 2008 году Дженна Буш провела здесь прием (сама церемония проходила в Кроуфорде, штат Техас, на ранчо ее семьи), но последняя грандиозная свадьба члена президентской семьи состоялась в 1971 году, когда Триша Никсон вышла замуж за Эдварда Финча Кокса в Розовом саду перед 400 гостями.