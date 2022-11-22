Онучка Байдена у весільній сукні з'явилася на обкладинці Vogue із першої леді США

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28-річна внучка американського президента Джо Байден Наомі та його дружина Джилл прикрасили обкладинку американського Vogue. На фото, зробленому Норманом Джином Роєм, дівчина позує у весільній сукні від Ralph Lauren із високим коміром і довгими рукавами з мережива шантильї, напівлежачи на плечі бабусі, яка обіймає її.

Автор знімка спеціально наголосив на близькості бабусі й онуки, яка явно відчувається навіть через фото. Наомі більшу частину свого життя прожила менш ніж за милю від своїх бабусі та дідуся

"Стосунки не сильно змінилися. Коли я навчалася в середній школі, ми жили так близько, і вони були на кожному спортивному матчі та наших шкільних спектаклях. Ми, як і раніше, робимо те саме. Так було завжди", — зізналася вона.

В інтерв'ю журналістам Наомі розповіла про те, як йшла підготовка до весілля, що відбулося на Південній галявині Білого дому перед 250 членами сім'ї та друзями.

За кілька днів до урочистостей наречений і наречена розучували свій перший танець у Крос-холі президентської резиденції на мармуровій підлозі. Організацією весілля займався Браян Рафанеллі, який готував урочистість для Челсі Клінтон і Марка Мезвінський. Він зумів перетворити свято на казку та продумав все до найдрібніших деталей, включаючи навіть шрифти на запрошеннях, дизайн яких нагадував бусиноподібне оздоблення стелі Хрестового залу.

"Ніколи не думала, що мене хвилюватиме колір шрифту в запрошенні на весілля, але, здається, ми з Пітером витратили на це шість годин", — сказала Наомі, уточнивши, що врешті-решт вони зупинилися на чорному кольорі.

Об 11 годині ранку в суботу, 19 листопада, молода пара, обидва юристи — Наомі з вашингтонської фірми "Арнольд і Портер" і Пітер із Джорджтаунського юридичного центру національної безпеки — одружилися в ясну та безхмарну погоду.

За час весільних урочистостей Наомі переодягалася кілька разів. На урочистому прийомі з танцями, розрізанням торта й "усіма такими веселими речами" дівчина була в шовковій сукні кольору слонової кістки Mikado Reem Acra без бретельок зі вшитими в неї перлами її бабусі Роберти Буле. Для нічних танців Наомі одягла мінісукню Markarian із бахромою з бісеру.

Із 1800 року на Пенсільванія-авеню, 1600 було проведено всього 19 весіль і чотири прийоми, в тому числі одна для президента Гровера Клівленда й дев'ять — для перших дочок. Наомі Байден — перша онука, яка вийшла заміж на легендарній території. У 2008 році Дженна Буш провела тут прийом (сама церемонія проходила в Кроуфорді, штат Техас, на ранчо її сім'ї), але останнє грандіозне весілля члена президентської сім'ї відбулося в 1971 році, коли Тріша Ніксон вийшла заміж за Едварда Фінча Кокса в Трояндовому саду перед 400 гостями.