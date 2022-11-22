Ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс беременна от миллионера

Экс-ангел Victoria's Secret снялась в нежной фотосессии с мужем-миллионером.

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31-летняя американская модель Жасмин Тукс объявила в своем Instagram-аккаунте с аудиторией 6.5 миллионов человек, что вскоре станет мамой. Сейчас она на 6 месяце беременности.

Известно, что это первая беременность модели. Звезда поблагодарила своего 33-летнего возлюбленного Хуана Дэвида Борреро, который работает в Snapchat.

"Малыш Борреро. Последние 6 месяцев пролетели так быстро, и мы не можем дождаться встречи с этим драгоценным маленьким ангелочком. Так благодарна за то, что создали с тобой семью", — написала в подписи под снимками манекенщица.

Супруги снялись в роскошной студийной фотосессии, где модель предстала в атласном платье со смелым декольте. Она эффектно подчеркнула ее беременный живот. В то время как ее муж выбрал повседневный look – черный джемпер, джинсы и белые кроссовки.

В комментариях пару поздравили мировые звезды – Пэрис Хилтон, Хейли Бибер, Эльза Хоск, Роми Стрейд, Оливия Калпо, Изабель Гулар и другие.

Напомним, в сентябре 2021 года американская топ-модель Жасмин Тукс сочеталась браком со своим 31-летним бойфрендом Хуаном Давидом Борреро.