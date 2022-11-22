Ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс вагітна від мільйонера

Ексангел Victoria's Secret знялася у ніжній фотосесії з чоловіком-мільйонером.

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31-річна американська модель Жасмін Тукс оголосила у своєму Instagram-акаунті з аудиторією 6,5 мільйонів людей, що незабаром стане мамою. Нині вона на 6 місяці вагітності.

Відомо, що це перша вагітність моделі. Зірка подякувала своєму 33-річному коханому Хуану Девіду Борреро, який працює в Snapchat.

"Малюк Борреро. Останні 6 місяців пролетіли так швидко, і ми не можемо дочекатися зустрічі з цим дорогоцінним маленьким янголятком. Така вдячна за те, що створили з тобою сім'ю", — написала у підписі під знімками манекенниця.

Подружжя знялося у розкішній студійній фотосесії, де модель постала в атласній сукні зі сміливим декольте. Вона ефектно підкреслила її вагітний живіт. У той час, як її чоловік вибрав повсякденний look — чорний джемпер, джинси та білі кросівки.

У коментарях пару привітали світові зірки — Періс Гілтон, Хейлі Бібер, Ельза Хоск, Ромі Стрейд, Олівія Калпо, Ізабель Гулар та інші.

Нагадаємо, у вересні 2021 року американська топмодель Жасмин Тукс одружилася зі своїм 31-річним бойфрендом Хуаном Давидом Борреро.