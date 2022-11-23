Жена Болдуина испугала фото, где их годовалая дочь изображена с огромным синяком под глазом

Хилария объяснила поклонникам, что случилось с девочкой.

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38-летняя жена американского актера Алека Болдуина – Хилария – заставила подписчиков ее Instagram-аккаунта переживать, опубликовав где их годовалая дочь изображена с синяком под глазом.

Как рассказала Хилария, ее дочь серьезно травмировалась. Пока Болдуин была с другими детьми на прогулке, девочка, которая осталась дома из-за насморка, упала и ударилась.

"Я была на улице со своим старшими и получила ужасный звонок, от которого замирает сердце. Люсия упала и ударилась лицом о металлическую ножку стола", — рассказала супруга знаменитого актера.

Хилария заверила, что с девочкой все хорошо. Однако некоторое время Люсия будет ходить с синяком под глазом.

Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас в 2012 году. Сейчас пара воспитывает сыновей Эдуардо Пао Лукаса (2 года), Ромео Алехандро Давида (4 года), Леонардо Анхеля Чарльза (6 лет) и Рафаэля Томаса (7 лет), а также дочерей Кармен Габриэлу (9 лет), Марию Люсию Викторию (1,8 года) и Иларию Каталину Ирену, которой исполнилось 9 недель.

Напомним, жена американского актера Алека Болдуина Хилария, которая младше мужа на 26 лет, заявила, что раньше осуждала пары с большой разницей в возрасте.