Дружина Болдвіна налякала фото, де їхня однорічна дочка зображена з величезним синцем під оком

Хіларія пояснила шанувальникам, що сталося з дівчинкою.

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38-річна дружина американського актора Алека Болдвіна — Хіларія — змусила підписників її Instagram-акаунту переживати, опублікувавши фото, де їхню однорічну доньку зображено із синцем під оком.

Як розповіла Хіларія, її дочка серйозно травмувалася. Поки Болдвін була з іншими дітьми на прогулянці, дівчинка, яка залишилася вдома через нежить, упала і вдарилася.

"Я була на вулиці зі своїми старшими й отримала жахливий дзвінок, від якого завмирає серце. Люсія впала і вдарилася обличчям об металеву ніжку столу", — розповіла дружина знаменитого актора.

Хіларія запевнила, що з дівчинкою все гаразд. Проте якийсь час Люсія ходитиме із синцем під оком.

Алек Болдвін одружився з інструкторкою з йоги Хіларією Томас у 2012 році. Наразі пара виховує синів Едуардо Пао Лукаса (2 роки), Ромео Алехандро Давида (4 роки), Леонардо Анхеля Чарльза (6 років) та Рафаеля Томаса (7 років), а також дочок Кармен Габріелу (9 років), Марію Люсію Вікторію (1,8 роки) та Іларію Каталіну Ірену, якій виповнилося 9 тижнів.

Нагадаємо, дружина американського актора Алека Болдвіна Хіларія, яка молодша за чоловіка на 26 років, заявила, що раніше засуджувала пари з великою різницею у віці.