Умер актер и рокер Уилко Джонсон, сыгравший палача Илина Пейна в "Игре престолов"

Актеру было 75 лет, в последние годы он страдал от рака.

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В 75 лет скончался актер и панк-рокер Уилко Джонсон, который сыграл мрачного немого палача Илина Пейна в культовом сериале "Игра престолов". В последние годы Уилко болел раком поджелудочной железы. Об этом пишет Daily Mail.

Актер умер еще 21 ноября, но представители звезды сообщили о его смерти только спустя несколько дней. Соответствующее сообщение появилось в Twitter.

"Это объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем его с очень тяжелым сердцем: Уилко Джонсон умер. Он умер у себя дома в понедельник, 21 ноября. Спасибо за уважение к частной жизни семьи в это очень печальное время", – говорится в сообщении. Рак у Уилко диагностировали еще в 2013 году, врачи прогнозировали, что он проживет меньше года, но актер лег на операцию и спустя два года сообщил, что он победил болезнь.

[ + – ] Уилко Джонсон на собственной свадьбе Фото: соцсети

Актер говорил, что не желал сидеть и ждать смерти, а потому проводил время максимально эффективно: он давал концерты и посещал вечеринки.

"Я никогда не чувствовал жалости к себе. Я ни разу не заплакал за все это время", — говорил актер.

Актер родился на острове Канви в Эссексе 12 июня 1947 года. Еще в школьном возрасте он играл в местных музыкальных группах. Получил степень бакалавра в Ньюкаслском университете. В 1970-х Джонсон вместе с музыкантами Ли Брилло и Джоном Спраксом создал рок-группу Dr. Feelgood.

[ + – ] Уилко Джонсон в роли немого палача Илина Пейна Фото: Скриншот

Джонсон был известен своим уникальным, прерывистым стилем игры на гитаре, он научился играть правой рукой, несмотря на то, что был левшой.

После основания группы Solid Senders в 1977 году он присоединился к The Blockheads Яна Дьюри в 1980 году.

В 2011 году он снялся в культовом сериале НВО "Игра престолов". Уилко сыграл мрачного палача Илина Пейна, который отрубил голову Неду Старку. Текста у актера не было, так как согласно сюжету, король вырвал ему язык за дерзкие речи.

Напомним, ранее стало известно, что умер последний актер, сыгравший в фильме 1939 года "Унесенные ветром". Микки Кун играл в картине Бо Уилкса. Тогда ему было шесть лет.