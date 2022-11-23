Помер актор і рокер Вілко Джонсон, який зіграв ката Іліна Пейна в "Грі престолів"

Акторові було 75 років, останніми роками він страждав від раку.

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У 75 років помер актор і панк-рокер Вілко Джонсон, який зіграв похмурого німого ката Іліна Пейна у культовому серіалі "Гра престолів". Останніми роками Вілко хворів на рак підшлункової залози. Про це пише Daily Mail.

Актор помер ще 21 листопада, але представники зірки повідомили про його смерть лише за кілька днів. Відповідне повідомлення з'явилося у Twitter.

"Це оголошення, яке ми ніколи не хотіли робити, і ми робимо його з дуже важким серцем: Вілко Джонсон помер. Він помер у себе вдома у понеділок, 21 листопада. Дякуємо за повагу до приватного життя сім'ї в цей дуже сумний час", — йдеться у повідомленні. Рак у Вілка діагностували ще у 2013 році, лікарі прогнозували, що він проживе менше ніж рік, але актор ліг на операцію і через два роки повідомив, що він переміг хворобу.

[ + – ] Вілко Джонсон на власному весіллі Фото: соцсети

Актор говорив, що не хотів сидіти й чекати смерті, а тому проводив час максимально ефективно: він давав концерти та відвідував вечірки.

"Я ніколи не відчував жалю до себе. Я жодного разу не заплакав за весь цей час", — говорив актор.

Актор народився на острові Канві в Ессексі 12 червня 1947 року. Ще у шкільному віці він грав у місцевих музичних гуртах. Здобув ступінь бакалавра в Ньюкаслському університеті. У 1970-х Джонсон разом з музикантами Лі Брілло та Джоном Спраксом створив рок-гурт Dr. Feelgood.

[ + – ] Вілко Джонсон у ролі німого ката Іліна Пейна Фото: Скриншот

Джонсон був відомий своїм унікальним, уривчастим стилем гри на гітарі, він навчився грати правою рукою, попри те, що був лівшею.

Після заснування гурту Solid Senders у 1977 році він приєднався до The Blockheads Яна Дюрі у 1980 році.

У 2011 році він знявся у культовому серіалі НВО "Гра престолів". Вілко зіграв похмурого ката Іліна Пейна, який відрубав голову Неду Старку. Тексту в актора не було, оскільки згідно з сюжетом король вирвав йому мову за зухвалі промови.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер останній актор, який зіграв у фільмі 1939 року "Віднесені вітром". Міккі Кун грав у картині Бо Вілкса. Тоді йому було шість років.