Человек без возраста. 50-летний Джаред Лето удивил безупречной фигурой (фото)

Поклонники актера не верят, что ему действительно 50 лет.

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Американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, кажется, разгадал секрет вечной молодости. В свои 50 лет он выглядит так, что 30-летний позавидуют. Очередное подтверждение тому – новое фото знаменитости, когда он в одних белых брюках-джоггерах босиком позирует на пляже, демонстрируя на камеру безупречный торс без каких-либо возрастных изменений. Образ звезды дополняли солнцезащитные очки, а ветер трепал распущенные волосы.

Лето показывает кому-то язык, стоя в лучах заходящего солнца. В качестве подписи он оставил серию смайликов, включающую синее сердце, бабочку, дельфина, динозавра, синий круг, полосатую футболку и смайлик джинна.

В комментариях подписчики звезды, которые у него почти 11 млн, не верят своим глазам и пытаются узнать у Джареда, как ему удается так противостоять времени и возрасту.

"Как 50?", "Ты выглядишь потрясающе. Глядя на тебя, я понимаю, что йога и правильное питание – правильный путь. Ты для меня мотиватор и образец для подражания", "Кто-нибудь верит, что ему 50?" – пишут в комментариях.

Джаред Лето около 20 лет был вегетарианцем и считает, что благодаря своей диете он сохраняет молодость внутри и снаружи.

"Я был таким уже долгое время – 20 полных лет веганской диеты и заботы о себе. Вероятно, это помогает процессу сохранения", – говорил он в интервью журналу Rolling Stone в 2016 году.

Летом актер продемонстрировал результаты теста, который определил возраст его кожи в 25 лет.

Не удивительно, что звезда основала свой косметический бренд под названием Тwentynine Palm. Он был запущен в октябре, и его продукты являются веганскими.

Напомним, Лето сыграет знаменитого модельера Карла Лагерфельда в новом фильме.